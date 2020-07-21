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  3. 21 Temmuz 2020 19:56

Hayvan pazarından kaçtı! Ortalığı birbirine kattı

Trabzon'un Araklı ilçesinde Kurban Bayramı öncesi kurulan pazardan kaçan kurbanlık tosun ortalığı birbirine kattı.

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Trabzon'un Araklı ilçesinde Kurban Bayramı öncesi kurulan pazardan firar eden kurbanlık tosun karayolunda hareketli anlar yaşanmasına neden oldu. Karayolunu ulaşıma kapatan ekipler hayvanı 10 km kovaladıktan sonra yakaladı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde Kurban Bayramı öncesi kurulan hayvan pazarında hareketli anlar yaşandı. Bağlı olduğu ipten kurtularak kaçmaya başlayan kurbanlık tosun Araklı-Bayburt karayoluna girdi. Ters yönden giderek trafikte tehlikeli anların yaşanmasına neden olan hayvanı gören çevredeki vatandaşlar harekete geçti. Bir süre kurbanlık tosunu kovalayan vatandaşlar yetersiz kalınca yetkililere haber verdi. Araklı-Bayburt karayolunu ulaşıma kapatan ekipler yaklaşık 10 kilometre boyunca kaçmayı başaran kurbanlık hayvanı ilçe merkezi yakınlarında yakalamayı başardı.

Yaşanan hareketliliğin ardından karayolu tekrar ulaşıma açıldı.

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kurban , hayvan , pazar
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