Hayvanını sokağa terk eden yandı

MasterChef adlı programla ünlenen Murat Özdemir’in papağanına yaptığı işkence görüntüleri ile yeniden gündeme gelen hayvan haklarına ilişkin düzenleme konusunda AK Parti’nin yaptığı çalışmanın yılbaşından sonra Meclis’e sunulacağı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde hayvanlara yapılan eziyet konusundaki hazırlıkları sormuş ve “İnsanlıktan nasibini almamış bu vicdansızları her gün görüyoruz. Bu nedir böyle, bir an önce çıkartın bu yasayı” talimatını vermişti. Erdoğan’ın bu uyarısından sonra, AK Parti’nin hukukçu milletvekilleri ve Adalet Bakanlığı düğmeye basmış ve hayvanlara işkence edenlere hapis cezası getirilmesini öngören bir hazırlık başlatmıştı.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre AK Parti; hayvanlara yapılan kötü muamele suçunun şikâyete bağlı suç olmaktan çıkarılıp, savcıların res’en harekete geçmesi konusunda STK’lardan gelen talep de masaya yatırdı. Adalet Bakanlığı, hayvanlara yapılan kötü muamele konusunda savcıların kendiliğinden hareket geçmesinin yargının iş yükünü artıracağını savunurken, bu konuda ara bir formül üzerinde duruluyor.

AK Parti’nin yılbaşından sonra TBMM’ye sunacağı düzenleme ile sahipli-sahipsiz hayvan ayrımı kaldırılıyor, sahipli sahipsiz tüm hayvanlara çip takılacak ve takipleri yapılacak. Böylece, hayvanların alınıp, daha sonra sokağa terk edilmelerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Sahipli hayvanların sahibinin kim olduğu ve sorumlulukları bu yolla göre takip edilecek. Ayrıca para cezası gerektiren hayvanlara yönelik suçlar hapis cezasına çevriliyor. Hayvanlara işkence ve eziyet edenler 5 yıldan 10,5 yıla kadar hapis cezası alacak. Bu cezalar paraya da çevrilemeyecek. Taslakta, barınak yapmayan belediyelere yönelik müeyyideler de olacak.