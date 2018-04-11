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  3. 11 Nisan 2018 17:35

Hayvanlara ''işkence'' odası kurmuş !

Antalya'da bir eve düzenlenen baskında 23 horoza el konuldu.

Hayvanlara ''işkence'' odası kurmuş !
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Antalya'da  bir eve düzenlenen operasyonda 23 horoza el konuldu, şüphelilere 72 bin 450 lira para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.T'nin Okurcalar Mahallesi'ndeki evinin iki odasında para karşılığı  horoz dövüştürdüğü bilgisine ulaştı.

Alanya  Cumhuriyet Başsavcılığının arama kararının ardından harekete  geçen jandarma ile İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri eve  operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 kişinin evin iki odasına yaptırılan özel platformda  horoz dövüştürdüğü belirlendi.

Dövüş alanında ele geçirilen 23 horoza el konuldu, şüphelilere 72 bin 450 lira para cezası uygulandı.

Ev sahibi M.T. hakkında adli işlem başlatıldı

AA

ceza , antalya , oda , horoz
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