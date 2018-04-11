Hayvanlara ''işkence'' odası kurmuş !

Antalya'da bir eve düzenlenen operasyonda 23 horoza el konuldu, şüphelilere 72 bin 450 lira para cezası uygulandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.T'nin Okurcalar Mahallesi'ndeki evinin iki odasında para karşılığı horoz dövüştürdüğü bilgisine ulaştı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının arama kararının ardından harekete geçen jandarma ile İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri eve operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 kişinin evin iki odasına yaptırılan özel platformda horoz dövüştürdüğü belirlendi.

Dövüş alanında ele geçirilen 23 horoza el konuldu, şüphelilere 72 bin 450 lira para cezası uygulandı.

Ev sahibi M.T. hakkında adli işlem başlatıldı