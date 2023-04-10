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HDP için karar günü! AYM toplanıyor

HDP için karar günü! AYM toplanıyor
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Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Halkların Demokratik Partisi'nin kapatılması istemli davada, partinin sözlü savunma yapmama kararını yarın ele alacak.

Yaklaşan 14 Mayıs seçimleri nedeniyle sözlü savunma tarihinin ertelenmesi talebi reddedilen HDP, seçim çalışmaları sebebiyle sözlü savunma yapmalarının mümkün olmadığını AYM’ye iletmişti. AYM talebi yarın değerlendirecek.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu HDP'nin sözlü savunmadan feragat ettiğine karar verirse, dosya esas hakkındaki raporunu hazırlaması için Anayasa Mahkemesi raportörüne verilecek. Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan toplantı için bir gün belirleyecek ve kapatma istemi esastan görüşülmeye başlanacak.

Yüksek Mahkeme Heyeti'nin, karar verene kadar aralıksız her gün bir araya gelerek ve çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.

Raportörünün raporunun, Anayasa Mahkemesi heyetini bağlayıcılığı bulunmuyor. HDP hakkındaki kapatma davasını, 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak.

Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla, yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek. 

Etiketler aym hdp karar karar günü genel kurul
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