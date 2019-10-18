HDP'li 3 belediyeye kayyum atandı

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'terör' soruşturması kapsamında verilen yakalama kararı doğrultusunda polis, 15 Ekim'de Hakkari Belediye Başkanı HDP'li Cihan Karaman'ın Bulak Mahallesi'ndeki evinde, aynı saatlerde Yüksekova Belediye Başkanı HDP'li Remziye Yaşar Ankara'da, Belediye Meclis üyesi İrfan Sarı, Esenyurt Mahallesi'ndeki evinde, gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan Karaman, Yaşar ve Sarı dün Hakkari adliyesine sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen Hakkari Belediye Başkanı Karaman, Yüksekova Belediye Başkanı Yaşar ve Yüksekova Belediye Meclis üyesi Sarı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.



HDP'li iki belediye başkanının tutuklanmasının ardından bugün sabah saatlerinde Hakkari ve Yüksekova Belediye binalarının önünde polis geniş güvenlik önlemi aldı. Mesai saatinin başlamasıyla da personel binaya alınırken,Yüksekova Belediye Başkanlığına Kaymakam Osman Doğramacı Başkanvekili olarak atandı.



HDP’li Yaşar'ın, yerine atanan Kaymakam Doğramacı, saat 08.30 sıralarında belediye binasına gelerek, görevine başladı. Kaymakam Doğramacı, makam odasına geçtikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını makam odasına astı.



Ardından gazetecilere açıklama yapan Doğramacı, İçişleri Bakanlığının talimatı ve valiliğin görevlendirmesi ile Yüksekova Belediye Başkan vekilliğine atandığını belirterek şöyle konuştu:



"İnşallah bütün Yüksekova’ya hayırlı uğurlu olur. Süreci anlatmaya gerek yok. Bundan sonrası konuşmak lazım. Yüksekova’da herkesin şehirle ilgili beklentileri var. İnşallah bütün Yüksekovalı'larla beraber yepyeni bir şehir inşa etmek hepimize nasip olur. Burası büyük bir ilçe ve potansiyeli de çok yüksek. Yüksekova’da önceliğimiz şehir ve şehrin sorunlarını çözmek. Herkes şunu bilsin ki; biz kişilerle uğraşmaya, kişiler üzerinde takılı kalıpta şehri unutmaya gelmedik. Şehir önceliğimiz bütün çalışanlarımızla işlerini yapan, herkes bilsin ki; hakları bizim haklarımızdır. Yüksekova Beldiyesinde çalışan arkadaşlarımız şüphe etmesinler. Belediye'de ilerleryen zamanlarda hep beraber görülecektir ki; şehir için çalışan bu şehirlidir algısıyla hareket ediyoruz. Eğer Yüksekovalı isek Yüksekova’nın menfaati için çalışacağız. Küçük çıkarlarımızı bir tarafa bırakacağız. Geleceğin büyük Yüksekova’sına gerçekten elbirliğiyle taş koymaya çalışacağız. Emeği, bakışıyla, fikriyle hep beraber bütün vatandaşlarımızla beraber yeni bir Yüksekova inşa edeceğiz inşallah bu konuda bize güvensinler, bize dua etsinler. Yolumuz uzun. Zamanız kısa. Bu noktada sayın valimizin bizi buraya uygun görmeye, sayın bakanlığımızın bu husustaki bize verdiği görevle en iyi şeklide yapmak noktasında elimizden gelen gayretle göstereceğiz."



NUSAYBİN'E DE KAYYUM

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'terör soruşturması' kapsamında 15 Ekim günü gözaltına alınan Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz ve Belediye Başkan Yardımcısı Ferhat Kut, emniyetteki sorgularının ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Nergiz ve Kut, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

Semire Nergiz'in tutuklanmasının ardından Nusaybin Belediye Başkan Vekilliği'ne Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar görevlendirildi. Balıkçılar, sabah saatlerinde belediye binasına gelerek görevine başladı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Mardin Valiliği'nce HDP'li Semire Nergiz'in terör soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından gerçekleştirilen görevlendirmeyle ilgili açıklama yapıldı. Kaymakam Mehmet Balıkçılar'ın Nusaybin Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"15 Ekim 2019 günü Nusaybin ilçesinde 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yakalanarak gözaltına alınan Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz ile Belediye Meclis Üyesi Ferhat Kut isimli şahıslar 17 Ekim 2019 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır. Tutuklanan Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz. Anayasa'nın 127. ve 5393 sayılı 'Belediye Kanunu'nun 47'nci maddeleri uyarınca 17 Ekim 2019 tarihinde İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı 'Belediye Kanunu'nun 45. ve 46. maddeleri uyarınca Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar Nusaybin Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."