HDP'li Ömer Öcalan hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan hakkında bir televizyon programında sarf ettiği sözlere ilişkin soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, Öcalan'ın bir televizyon programında "Türkiye'nin ömrü uzun değil." şeklindeki açıklamaları nedeniyle resen soruşturma başlattı.

Soruşturma, Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi kapsamında Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçundan yürütülüyor.