SON DAKİKA
CEREN HOCA'YI ÖLDÜREN SALDIRGANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
MEB Bakanı açıkladı ! Biri lk yapılıyor
MEB Bakanı açıkladı ! Biri lk yapılıyor
Resmen açıklandı ! Ehliyet ve kimlik ücretlerinde yeni dönem
Resmen açıklandı ! Ehliyet ve kimlik ücretlerinde yeni dönem
Türklerin soyu nereden geliyor ? İşte o rivayet...
Türklerin soyu nereden geliyor ? İşte o rivayet...
AKOM'dan İstanbul için şiddetli kar yağışı uyarısı
AKOM'dan İstanbul için şiddetli kar yağışı uyarısı
Zamlar etikete yansıdı: En ucuz bira 10 TL, 70'lik rakı 142 TL
Zamlar etikete yansıdı: En ucuz bira 10 TL, 70'lik rakı 142 TL
Milli Piyango İdaresi'nden ''şaibe'' iddialarına yanıt
Milli Piyango İdaresi'nden ''şaibe'' iddialarına yanıt
İstanbul'da benzin istasyonundaki patlama kamerada
İstanbul'da benzin istasyonundaki patlama kamerada
MHP'de beklenen oldu ! O vekil disipline sevk edildi
MHP'de beklenen oldu ! O vekil disipline sevk edildi
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 03 Ocak 2019 18:12

HDP'li Sibel Yiğitalp için istenen ceza belli oldu

Eski HDP Milletvekili Sibel Yiğitalp hakkında 10 yıldan 26 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

HDP'li Sibel Yiğitalp için istenen ceza belli oldu
A+ A-

Eski HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp hakkında terör örgütü propagandasına dönüşen 16 eylem ve etkinliğe katıldığı gerekçesiyle 10 yıldan 26 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, daha önce açılan davayla  birleştirilmesi talebiyle Yiğitalp hakkında 4 ayrı suçtan hazırlanan iddianame,  5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, terör örgütü PKK/KCK'nın kuruluşu, amacı ve düzenlediği  saldırılara ilişkin bilgiye yer verilerek, Yiğitalp'in milletvekilliğinin sona  erdiği ve milletvekili olduğu dönemlerde terörist cenazelerine katılarak,  toplantı, basın açıklaması ve miting gibi etkinliklerde de yaptığı konuşmalarla  suç işlediği belirtildi.

TERÖRİST CENAZELERİNE KATILMIŞ

Yiğitalp'in 3 yıl önce Diyarbakır'ın Lice ilçesi ile Şırnak'ın Silopi  ilçesinde etkisiz hale getirilen 3 teröristin farklı tarihlerde gerçekleştirilen  cenaze törenlerine katıldığının belirlendiği ifade edilen iddianamede, şunlar  kaydedildi:

"Yiğitalp'in, terör örgütü PKK'yı simgeleyen sözde bayrak ve bez  parçalarının sarılı olduğu terör örgütü mensubunun cenaze törenine katılarak,  örgütün 'cebir ve şiddet' içeren saldırılarını meşru göstermek suretiyle üzerine  atılı 'terör örgütü propagandası yapmak' suçunu işlediği anlaşılmıştır."

İddianamede, Yiğitalp'in, Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK/KCK  tarafından barınaklar ve tarlalarda yetiştirilen uyuşturucunun imhası için  güvenlik güçlerince başlatılan operasyonları protesto amacıyla Demokratik Toplum  Kongresi (DTK) önünde basın açıklaması yaptığı bildirildi.

TERÖR SALDIRILARINA "DİRENİŞ" VE "ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ" NİTELENDİRMESİ

Yiğitalp'in yaptığı açıklamalarda, terör örgütü PKK'nın, Diyarbakır'ın  Sur ve Lice, Mardin'in Nusaybin, Şırnak'ın Silopi ilçelerinde güvenlik  güçlerine karşı saldırılarını "direniş" ve "özgürlük mücadelesi" olarak  adlandırdığı belirtilen iddianamede, sanığın silahlı terör örgütünün, cebir ve  şiddet içeren saldırılarını meşru göstermeye çalıştığı kaydedildi.

İddianamede, 9 Mayıs 2016'da Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi  Koşuyolu Parkı'nda HDPve DBP tarafından organize edilen basın toplantısında  konuşan Yiğitalp'in, Sur'da güvenlik güçlerince "katliam yapılıyor" algısı  oluşturarak, halkın farklı kesimlerini birbirine karşı kin ve düşmanlığa tahrik  ettiği bildirildi.

Diyarbakır Valiliğince, 15 Ağustos 2016'da alınan kararla basın  açıklamaları, oturma eylemleri, miting ve her türlü toplantı ve gösteri  yürüyüşlerinin milli güvenlik ve kamu düzeni amacıyla 2911 sayılı yasa ve 2935  sayılı OHAL Kanunu'nun ilgili maddelerine istinaden yasaklandığı hatırlatılan  iddianamede, Yiğitalp'in izinsiz gösteri ve toplantıya katılarak ihtarda  bulunulmasına rağmen grubun dağılmaması ile "2911 sayılı yasaya muhalefet etmek"  suçunu işlediği ifade edildi.

İddianamede, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin yerleşik içtihatlarından da  anlaşılacağı üzere Yiğitalp'in çeşitlilik, süreklilik ve yoğunluk gösteren eylem  ve faaliyetlerinin "terör örgütü üyeliği" boyutuna ulaştığı vurgulandı.

İSTENEN CEZA

Yiğitalp hakkında daha önce "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör  örgütü propagandası yapmak", "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız  katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak", "halkı kanunlara uymamaya  tahrik" ve "görevi yaptırmamak için direnmek" suçlarından 11 yıldan 28 yıla kadar  hapis cezası istenerek, mahkumiyeti halinde TCK'nin 53/1 maddesinde görülen hak  yoksunluklarına hükmedilmesi talep edilmişti.

Birleştirilmesi talebiyle hazırlanan iddianamede ise sanığın "silahlı  terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "kanuna aykırı  toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" ile "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından 10 yıldan 26 yıla  kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

AA

hdp , diyarbakır , sibel yiğitalp
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM