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  3. HDP'nin İstanbul yürüyüşüne polis engeli: Çok sayıda gözaltı var!

HDP'nin İstanbul yürüyüşüne polis engeli: Çok sayıda gözaltı var!

HDP'lilerin Taksim Tünel Meydanı’nda yapmak istediği "Komploya, tecrite, zindanlardaki işkence sistemine ve hasta tutsakların ölüme terk edilmesine karşı özgürlüğe yürüyoruz" eylemine polis engel oldu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Tevgera Jinên Azadî (TJA) TUAY-DER, Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), Navenda Çanda Mezopotamyayê (NÇM) ve İstanbul Kürt Enstitüsü “Komploya, tecrite, zindanlardaki işkence sistemine ve hasta tutsakların ölüme terk edilmesine karşı özgürlüğe yürüyoruz” sloganıyla Taksim’de bir yürüyüş çağrısı yapmıştı.

Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın aktardığına göre  İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapan HDP Milletvekilleri Ömer Öcalan ve çok sayıda kişi çembere alındı. Kısa süre sonra polis gözaltı aracını İstiklal Caddesi’ne getirdi ve abluka altındakileri gözaltına almaya başladı.

 

 

Etiketler hdp hdk dbp tja öhd nçm yürüyüş protesto gözaltı polis
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