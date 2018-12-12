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  3. 12 Aralık 2018 20:59

HDP'ye operasyonda ikinci dalga ! Sayı artıyor...

Diyarbakır'da HDP İl binasına düzenlenen operasyonda PKK üyesi oldukları iddia edilen 35 kişi gözaltına alındı.

HDP'ye operasyonda ikinci dalga ! Sayı artıyor...
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Diyarbakır'da HDP il binasına düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla 35 şüpheli gözaltına alındı. Pazartesi düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alınmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Silahlı Terör Örgütü Kurmak ve Yönetmek" suçlamasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinde açlık grevi başlatan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek bahanesiyle terör örgütünün talimatı doğrultusunda HDP il binasında açlık grevi yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

İLK OPERASYON

Operasyonda 35 şüpheli, silahlı terör örgütü üyeliği suçundan gözaltına alındı.

Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Pazartesi günü düzenlenen operasyonda ise 26 kişi gözaltına alınmıştı.

DHA & AA

gözaltı , operasyon , hdp , pkk
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