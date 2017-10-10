Hem el yakıyor hem de çok satılıyor !

Havaların son günlerde sıcak seyretmesi hamsi fiyatlarını 20 liraya çıkarttı. Tezgahta istavrit 5 liradan, hamsi 20 liradan satılıyor. Ancak vatandaş hamsiyi tercih ediyor.

Sezonu 15 liradan açan hamsi fiyatları havaların ısınmasıyla birlikte 20 liraya çıktı. Tezgahta istavrit 5 liradan satılırken, hamsi ise 20 liradan alıcı buluyor. Vatandaşlar 5 liralık istavritten çok 20 liralık hamsiyi tercih ediyor.

Yağmurların yağmasıyla birlikte hamsinin bollaşacağını ve fiyatların düşeceğini belirten balıkçılar, "İstavrit 5, sardalya 10, hamsi 20, uskumru 15, çupra ve levre 24 liradan satılırken, palamudun tanesi ise 15-20-25 lira" dedi.

Bursa Tuzpazarı'nda balık satan balıkçılar, "Yağmurların yağmaması sebebiyle hamsi az çıkıyor. Bu da fiyatların 20 liraya yükselmesine sebep oldu. Tezgahta en ucuz balık 5 lira ile istavrit. Hamsi 20 lira. Vatandaş yine de 20 liraya hamsiyi tercih ediyor" dedi.