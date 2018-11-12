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  3. 12 Kasım 2018 18:59

Hem taciz etmiş hem de dolandırmıştı... Karar verildi

İstanbul'da bir turistin kendisini taciz ettiği ve dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan taksici tutuklandı.

Hem taciz etmiş hem de dolandırmıştı... Karar verildi
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İstanbul'da, bir turistin kendisini dolandırdığı  iddiasıyla şikayetçi olması üzerine gözaltına alınan taksici Birol T. (33) "basit  cinsel saldırı ve dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı.

Şişli'de Tayland uyruklu turist kadından fazla para aldığı ve taciz  ettiği iddia edilen taksici Birol T, emniyetteki işlemlerinin ardından  Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli Birol T. tutuklanma talebiyle  hakimliğe sevk edildi. İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgusu yapılan Birol  T, "basit cinsel saldırı ve dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı.

Hem taciz etti hem dolandırdı !Hem taciz etti hem dolandırdı !

Adliyeden çıkarıldığı sırada görüntülenen şüpheli, kendisine  yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı.

İçişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, bazı basın yayın  organlarında "Turisti Dolandıran Taksici" başlığıyla yer alan haberler üzerine  ".. .. .." plakalı araç sürücüsü Birol T'nin İstanbul'da sivil trafik  ekiplerince gözaltına alındığı belirtilmişti. Kontrollerde, Birol T'nin "çalışma  ruhsatının bulunmadığı" ve "sürücü belgesi geçici olarak geri alınmışken araç  kullandığı"nın tespit edildiği aktarılan açıklamada, bu kusurlarının yanı sıra  yolcu taşırken "taksimetre de kullanmaması" nedeniyle Birol T'ye toplam 3 bin 508  lira para cezası kesildiği kaydedilmişti. Açıklamada, aracın trafikten men  edildiği, sürücü Birol T'nin adli işlemler yapılmak üzere Beşiktaş Polis  Merkezine teslim edildiği belirtilmişti.

İHA

taksici , tacizci , turist
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