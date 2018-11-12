Hem taciz etmiş hem de dolandırmıştı... Karar verildi

İstanbul'da, bir turistin kendisini dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi olması üzerine gözaltına alınan taksici Birol T. (33) "basit cinsel saldırı ve dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı.



Şişli'de Tayland uyruklu turist kadından fazla para aldığı ve taciz ettiği iddia edilen taksici Birol T, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli Birol T. tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi. İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgusu yapılan Birol T, "basit cinsel saldırı ve dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı.

Hem taciz etti hem dolandırdı !

Adliyeden çıkarıldığı sırada görüntülenen şüpheli, kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı.

İçişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Turisti Dolandıran Taksici" başlığıyla yer alan haberler üzerine ".. .. .." plakalı araç sürücüsü Birol T'nin İstanbul'da sivil trafik ekiplerince gözaltına alındığı belirtilmişti. Kontrollerde, Birol T'nin "çalışma ruhsatının bulunmadığı" ve "sürücü belgesi geçici olarak geri alınmışken araç kullandığı"nın tespit edildiği aktarılan açıklamada, bu kusurlarının yanı sıra yolcu taşırken "taksimetre de kullanmaması" nedeniyle Birol T'ye toplam 3 bin 508 lira para cezası kesildiği kaydedilmişti. Açıklamada, aracın trafikten men edildiği, sürücü Birol T'nin adli işlemler yapılmak üzere Beşiktaş Polis Merkezine teslim edildiği belirtilmişti.