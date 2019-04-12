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  3. 12 Nisan 2019 17:39

Her yerde aranan kişi kapı arkasından çıktı

Kayseri'de hakkında hapis cezası olan kişi, annesinin evinde kapı arkasında yakalandı.

Her yerde aranan kişi kapı arkasından çıktı
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Kayseri'de hakkında 'hırsızlık' suçundan 1 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erdal Y., annesinin evine yapılan operasyonda, saklandığı kapı arkasında yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan 1 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erdal Y.'nin (44) Fevzi Çakmak Mahallesi Esen Sokakta yaşayan annesi Ayşe Y.'nin yanında kaldığını tespit etti.

Eve baskın yapan polise anne Ayşe Y., oğlunun evde olmadığını söyledi. Buna rağmen evde arama yapan polis, Erdal Y.'yi, oturma odasının kapısının arkasında saklanırken buldu. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

kapı , hapis cezası , kayseri
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