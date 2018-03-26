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  3. 26 Mart 2018 16:14

Hiç gitmediği yerde ceza yedi ! Şok eden olay

Sinoplu bir vatandaşa hiç gitmediği bir şehirde ''U'' dönüşü yaptığı gerekçesiyle trafik cezası yedi.

Hiç gitmediği yerde ceza yedi ! Şok eden olay
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Sinoplu bir vatandaşa, trafiğe çıkışı uygun olmayan traktörle Kırşehir'de 'U' dönüşü yaptığı gerekçesiyle ceza kesildi.

Sinop’ta bir vatandaş ikamet adresine gelen trafik cezası makbuzuyla şoke oldu.

Sinop’ta yaşayan Salih Çakır, hiç gitmediği Kırşehir’de traktörüyle yanlış yerden 'U' dönüşü yaptığı gerekçesiyle cezaya tabi tutuldu. Adresine gelen ceza karşısında şoke olan Salih Çakır, "Hiç gitmediğim bir şehirde, adını ancak haritalarda duyduğum yerde bana ceza kesilmiş. Kırşehir’de, belediye kavşağında traktörümle 'U' dönüşü yapmışım. Bu traktör 20 yıldan beri bende ve benim traktörümün trafiğe uygun olmadığından dolayı ben trafiğe çıkmıyorum. Eskiden trafiğe çıkıyorduk. Kum, çakıl getiriyorduk. Ama şimdi kum, çakıl ayağımıza geliyor. Bu trafik cezasını ben kabul etmiyorum" dedi. 

Yetkililere seslenen Çakır, "Benim traktörle Kırşehir’de ne işim var? Ayın 7’sinde bana ceza yazmışlar. Ayın 7’sinde benim iş yerim Akliman, ben kendim Orman İşletmesinde çalışıyorum. Görevliyim. Benim ayın 7’sinde Kırşehir’de ne işim var? Ben bunu asla kabul etmiyorum. Yetkililerden yardım istiyorum. Bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyorum" şeklinde konuştu

İHA

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