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Hindistan'a ait yolcu uçağı düştü

Hindistan'a ait yolcu uçağı düştü
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Hindistan'a ait bir yolcu uçağının Afganistan'ın kuzeyinde düştü.

Pazar günü Afganistan'ın Badakhshan eyaletinin Zibak ilçesinde bir Hint yolcu uçağı düştü. 

Badakhshan Polis Komutanlığı, yolcu uçağının dün gece radardan çıkıp, söz konusu ilin Zibak ilçesine bağlı "Topçu" bölgesindeki yüksek dağlara düştüğünü söyledi.

Afganistan'ın TOLO News gazetesinin Badakhşan Bilgi ve Kültür Dairesi başkanı Zabihullah Amiri'ye dayandırdığı haberine göre, bir Hint yolcu uçağı Badakhshan eyaletinin Kuran-Munjan ve Zibak ilçeleri yakınında Tophana dağlarına düştü.

BÖLGEYE EKİP GÖNDERİLDİ

Badakhshan Bilgi ve Kültür Dairesi Başkanı Zabihullah Amiri, Hindistan'a ait bir yolcu uçağının Badakhshan ilinin Kuran-Munjan ve Zibak ilçeleri yakınındaki Tophana dağlarına düştüğünü söyledi. Olayı araştırmak için bölgeye ekip gönderildiği belirtildi.

Yerel halkın anlatımına göre uçak Pazar sabahı düştü.

Etiketler hindistan olcu uçak
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