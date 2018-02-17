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  3. 17 Şubat 2018 14:15

HÖH adını değiştirip, 34 şubesini kapattı

Trabzon merkezli 22 ilde 36 şubesi bulunan ''Halk Özel Harekatı Derneği'' adını değiştirdi.

HÖH adını değiştirip, 34 şubesini kapattı
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Olağanüstü genel kurula giden dernek ‘15 Temmuz Birliğini ve Beraberliğini Yaşatma Derneği’ adını aldı, 36 şubesinden 34’ünü de kapattı. Dernek hakkındaki 'fesih' davası ise devam ediyor.

ADINI DEĞİŞTİRDİ

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, ‘Halk Özel Harekâtı(HÖH) Derneği’ Ankara’da kurulmuş kısa sürede örgütlenerek binlerce üyeye ulaşmıştı. İnternet sitesinde kendisini “Milli birlik ve beraberliğin buluşma noktası olan yerli STK Halk Özel Harekatı milletimizin gür sesi olmaya ve toplum içerisindeki vatanseverlerin bir çatı altında toplanması için öncülük eden milli bir oluşumdur.” şeklinde tarif eden dernek bir süre sonra eleştirilerle gündeme gelmişti. Hakkında mecliste soru önergesi verilen ve hukuk dışı bir yapılanma olduğuna yönelik haberler çıkan dernek hakkında İçişleri Bakanlığı da inceleme başlatmıştı. Bu inceleme devam ederken dernek 10 Şubat’ta olağanüstü genel kurul toplantısı düzenleyerek yeni kararlar aldı. Dernek adını  ‘15 Temmuz Birliğini ve Beraberliğini Yaşatma Derneği’  olarak değiştirdi. İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin yaptığı incelemede derneğin önceki adı dernekler kanuna aykırı bulunmuştu.

34 ŞUBE KAPANDI

Olağanüstü genel kurulda derneğin Türkiye’nin İstanbul, Ankara, İzmir gibi çeşitli illerindeki 36 şubesinden 34’ü ‘merkezin kontrolü dışında faaliyetlerin önüne geçmek üzere’ kapatıldı. Dernek hakkında ilk genel kurul toplantısının usule aykırı yapıldığı gerekçesiyle mahkemede açılan iptal ve fesih davası ise devam ediyor.

Milliyet

trabzon , halk özel harekat
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