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Hrant Dink mezarı başında anıldı

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İstanbul’da 2007 yılında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Agos Gazetesi Eski Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, öldürülüşünün 16. yılında Balıklı Ermeni Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.

İstanbul Şişli’de 19 Ocak 2007’de, Agos binasının önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink için, ölümünün 16’ncı yılında Balıklı Ermeni Mezarlığı’ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi.

 Törene eşi Rakel Dink, çocukları, Hrant Dink’in kardeşleri ve sevenleri katıldı. Anma töreninde Hrant Dink’in mezarına eşi Rakel Dink tarafından güller konuldu, dualar edildi.

 

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