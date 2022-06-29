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Hrant Dink Vakfı'na tehdit davasında karar

Hrant Dink Vakfı'na tehdit davasında karar

Hrant Dink Vakfı'nı tehdit etmelerinin ardından yargılanan 2 sanığın davasında karar verildi.

Hrant Dink Vakfı'nı elektronik posta yoluyla tehdit ettikleri iddiasıyla "Zincirleme şekilde imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit" suçundan iki sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Sanık Hüseyin Ateş tehdit" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına, sanık Ersin Başkan ise 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Etiketler Hrant Dink vakıf dava
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