Hudut ve Sağlık Genel Müdürlüğü’nde izinler iptal!

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından personele gönderilen dilekçede ‘Yıllık İzinlerin Kaldırılması’ konulu açıklamada “Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm personelin ikinci bir emme kadar yıllık izinleri iptal edilmiştir.” denildi.

Müdürlükten dağıtım yerlerine yapılan açıklamada, “Covid-19 salgını sebebiyle, Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm personelin ikinci bir emme kadar yıllık izinleri iptal edilmiştir. Yıllık iznin bir sebebe binaen alınmış olması fark etmemektedir. 657 sayılı Kanunun 104 öncü maddesi çerçevesinde alınmış olan evlilik, ölüm, analık izni veya 105 inci madde çerçevesinde alınan refakat izni ve 108’inci madde çerçevesinde alınan aylıksız iznin iptali söz konusu değildir. Tüm personele tebliğ edilmesi ve gerekli hassasiyet gösterilmesi konusunda gereğini rica ederim” denildi.