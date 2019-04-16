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  3. 16 Nisan 2019 17:39

Hukuk öğrencisi kendini elbise dolabına astı

Konya'da hukuk bölümünde okuyan öğrenci kaldığı yurt odasında kendini elbise dolabına astı.

Hukuk öğrencisi kendini elbise dolabına astı
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Konya'da hukuk fakültesi son sınıf öğrencisi Hacı Mahmut Ş. (22), kaldığı yurt odasındaki elbise dolabında kendini astı. Üniversiteli gencin cansız bedeni oğluna ulaşamayan babanın yardım istediği yurt görevlileri tarafından bulundu.

Acı olay, dün saat 19.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Emircan Sokak'ta bulunan erkek öğrenci yurdunda meydana geldi.  İddiaya göre Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrenisi oğluna ulaşamayan baba, durumu yurt görevlilerine bildirdi. Yurt görevlileri de Hacı Mahmut Ş.'nin odasına girdi. Görevliler,  genci, banyo havlusuyla elbise dolabına asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.  Sağlık ekipleri, Hacı Mahmut Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin cesedinin bulunmasından yaklaşık 7 saat önce intihar ettiğini belirlediği Ş.'nin cenazesi incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

DHA

hukuk , öğrenci , intihar
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