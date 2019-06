''Hükümeti FETÖ'ye karşı uyardım'' diyen Özkök'ün koruması gözaltında

Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök’ün yakın koruma astsubayı Nihat Okay’ın FETÖ’den gözaltına alındı.

ODATV'nin aktardığı bilgiye göre koruma astsubayı Nihat Okay’ın Ankara’da Hilmi Özkök’le birlikteyken gözaltına alındığı öğrenildi.

"HÜKÜMETİ UYARDIK" DEMİŞTİ

Öte yandan TBMM'de kurulan 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök burada yaptığı açıklamada "FETÖ'ye karşı hükümeti 2004 yılında MGK kararıyla uyardık. Hükümeti kesin olarak bilgilendirdik ve durum iyi değil dedik. Orada bir karar alındı. Ona icra planı denildi. Hükümete tavsiye ediyor MGK bunu. Ne yapılıyor diye izledik, açıkça söyleyim pek fazla bir şey yapıldığını görmedik. Biz gene her toplantıda irtica ve bu örgütlerin tehlikesine dikkat çeken konuşmaları MGK'da kuvvet komutanları da var biliyorsunuz her zaman dile getirdik. Duyduklarımızı her zaman elimizden geldiği kadar yaptık. Ama kaynağı nüfuz etmemiz mümkün olmadı. Hep bildiğimiz şeyi böylece hepimiz birlkte teklif ettik. Bir fikir birliği yapılmış olarak gidiliyor MGK'ya. Sonrasında bizim elimizde olan bir şey değil. Sonra 2006 yılında emekli oldum."