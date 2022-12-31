Hulusi Akar'dan yeni yıl mesajı: Terörist neredeyse hedefimiz orasıdır

Milli Savunma Bakanı Akar, yeni yıl öncesi yayınladığı mesajda terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Bakan Akar mesajında, Milli Savunma Bakanlığı ailesi olarak 2023'e daha inançlı ve heyecanla hazırlandıklarını belirtti.

Savunma ve güvenlik ile ilgili her türlü tedbiri almaya gayret göstereceklerini ifadene eden Akar, mesajında şu sözlere yer verdi:

"Tüm gelişmeleri yakından takip etmekteyiz"

"Değerli Silah ve Mesai Arkadaşlarım, görevlerinizi büyük başarı ve fedakârlıklarla yerine getirdiğiniz bir yılı geride bırakırken, Millî Savunma Bakanlığı ailesi olarak 2023 yılına da artan bir inanç ve heyecanla hazırlanıyoruz. Küresel ve bölgesel düzeyde gelişmelerin hızlandığı; artan risk, tehdit ve tehlikelere bağlı olarak güvenlik kaygılarının en üst seviyeye çıktığı bir dönemden geçiyoruz. Bu hassas süreçte tüm gelişmeleri yakından takip etmekte, ülkemizin ve asil milletimizin savunma ve güvenliği ile ilgili her türlü tedbiri almaya gayret göstermekteyiz.

Terörle mücadele vurgusu

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına girerken Türkiye, Sn. Cumhurbaşkanımızın uluslararası alanda kurduğu çok boyutlu ilişkilerle özne haline gelmiş, ülkemizin etki alanı üç kıta, ilgi alanı bütün dünya olmuştur. Bu süreçte görev ve sorumlulukları artan Milli Savunma Bakanlığımız da bölgesel ve küresel güvenlik için yeni yaklaşım ve stratejilerle Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve en etkili faaliyetlerini icra etmektedir. Bu kapsamda hudutlarımız, “Hudut namustur.” anlayışıyla bugüne kadarki en yoğun ve en etkili tedbirler ile korunmaktadır.

Terörle mücadelemiz ise “Terörist neredeyse hedefimiz orasıdır.” stratejisiyle başta FETÖ, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı artan bir şiddet ve tempoda aralıksız devam etmektedir.

2022'de 4 bin 9 terörist öldürüldü

Çözüm sürecinin bittiği tarihten (24 Temmuz 2015) bugüne kadar yurt içinde, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 37.312, bu yılın başından itibaren ise 4.009 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Bundan sonra da tehlike nereden gelirse gelsin, terör örgütlerine kim destek verirse versin, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar “Ölürsem şehit, kalırsam gazi!" düsturuyla mücadele etmekte; 85 milyon vatandaşımızı terör belasından kurtarmakta kararlıyız. Terörle mücadelenin yanı sıra denizlerimizdeki ve semalarımızdaki faaliyetlerimize de aralıksız devam edilmekte, hak ve menfaatlerimiz azim ve kararlılıkla korunmaktadır.

"Dost ve kardeş ülkelerin haklı davalarını da desteklemekteyiz"

Türkiye olarak Ege ve Doğu Akdeniz’deki sorunların da uluslararası hukuka uygun, barışçıl yöntemlerle, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ve diyalog ile çözülmesi için gayret gösterirken; millî meselemiz Kıbrıs’ta da eşit egemen bağımsız iki devlet bağlamında çözümden yanayız. Ege’de ve Doğu Akdeniz’de hem kendimizin hem de Kıbrıslı kardeşlerimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumakta azimliyiz, kararlıyız ve buna muktediriz. Değerli Silah ve Mesai Arkadaşlarım, biz kendi güvenliğimizi sağlarken aynı zamanda dost ve kardeş ülkelerin haklı davalarını da desteklemekteyiz.

Bu kapsamda başta Azerbaycan ve Libya olmak üzere dost, kardeş ve müttefiklerimizin haklı davasına destek olmakta aynı zamanda NATO, AB, BM, AGİT ve ikili anlaşmalar kapsamında Katar’da, Somali’de, Kosova’da, Bosna Hersek’te ve daha birçok coğrafyada başarıyla görev yaparak bölge ve dünya barışına katkı sağlamaktayız. Eş zamanlı olarak personelimizin niteliklerini geliştirmek için eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürmekteyiz.

"TSK'nın imkan ve kabiliyetleri her geçen gün artırılmaktadır"

Bunların yanı sıra teşkilat yapımızdan personelimizin özlük haklarının iyileştirilmesine kadar reform niteliğindeki birçok yasal düzenleme hayata geçirilerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkin, caydırıcı ve saygın nitelikleri artırılmıştır. FETÖ ile mücadeleye de, elde edilen yeni bilgi, belge ve verilerle bütüncül bir yaklaşım ve kararlılıkla devam edilmiştir, edilmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Savunma sanayi alanındaki çalışmalar da aralıksız sürdürülmekte, yerli ve milli olarak hayata geçirilen projelerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetleri her geçen gün daha da artırılmaktadır.

"Değerli silah ve mesai arkadaşlarımın alınlarından öpüyorum"

Milli Savunma Bakanlığı olarak tüm birimlerimizle ciddiyet, samimiyet, diyalog ve koordinasyon içerisinde çalışarak yeni yılda da çok daha büyük başarılar elde edeceğimize yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda bu günlere, bu seviyelere gelmemizde emeği geçen, katkı sağlayan bütün devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum. Tüm başarılarımızdaki en büyük pay sahibi aziz şehitlerimizi; ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

Şu anda karada, denizde ve havada yurt içinde, sınır ötesinde zorlu arazi ve iklim şartlarında kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan değerli silah ve mesai arkadaşlarıma kazasız, belasız, hayırlı, başarılı görevler temenni ediyor her birini alınlarından öpüyorum. Tüm silah ve mesai arkadaşlarımıza, gazilerimize, emeklilerimize ve onların aileleri ile birlikte şehitlerimizin kıymetli ailelerine yeni yılda en samimi duygularla sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum." ifadelerini kullandı.