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İBB Başkanlığı için 52 aday yarışacak

İBB Başkanlığı için 52 aday yarışacak
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Siyasi partilerin aday listelerini teslim etmesi için verilen süre saat 17.00 itibariyle doldu. İBB Başkanlığı için 22 siyasi parti adayı ile 30 bağımsız aday yarışacak.

31 Mart'ta yapılacak olana Mahalli İdareler Seçimleri için siyasi partilerin aday listelerini teslim etmesi için verilen süre saat 17.00 itibariyle doldu. DEM Parti'nin listeyi geç verdiğine yönelik iddiların ardından DEM Parti avukatları İl Seçim Kurulu ile görüştü. Görüşmenin ardından avukatlar liste ile ilgili bir sorun olmadığını belirterek İl Seçim Kurulu'ndan ayrıldı. İl Seçim Kurulu'ndan edinilen bilgiye göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için DEM Parti'nin de aralarında bulunduğu 22 siyasi parti adayı ile 30 bağımsız aday yarışacak. DEM Parti tarafından sosyal medyada paylaşılan İl Seçim Kurulu teslim tutanağında başvurunun saat 16.55’te yapıldığı, saat 17.14’te inceleme tamamlandığı kaydedildi.

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