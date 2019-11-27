İBB burs başvuru sonuçları açıklandı !

Öğrenciler, karşılarına çıkan ekrandaki TC kimlik numaraları, doğum yılı ve güvenlik kodunu doldurarak, başvuru sonuçlarına erişebilecek.

İBB burs başvuru sonuçlarını görüntülemek için tıklayın

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul’u öğrenciler adına daha yaşanabilir bir kent yapmak için çabalıyoruz. Şimdi de 30 bin üniversiteli öğrencimize bir eğitim yılında toplam 3 bin 200 TL yardıma başlıyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklama doğrultusunda gerekli şartları taşıyan öğrencilere yıllık 3 bin 200 TL yardımda bulunulacak.