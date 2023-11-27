İBB Meclisi'nden Gazze'ye insani yardım kararı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İsrail-Filistin arasında yaşanan savaştan etkilenen insanlara, insani yardım yapma kararı aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İsrail-Filistin arasında yaşanan savaştan etkilenen insanlara, insani yardım yapma kararı aldı.

İBB Meclisi, kasım ayı görüşmeleri 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Saraçhane’deki Belediye Binası'nda yapıldı. İBB Dış İlişkiler Müdürlüğü’nün, Gazze’ye insani yardım teklifini içeren rapor görüşüldü. Teklifte, İBB’nin yapacağı yardımın Gazze’ye Kızılay aracılığıyla iletilmesine karar verilmesi tartışmalara neden oldu.

“TEKLİFTEN KIZILAY’IN BİLE HABERİ YOK"

Oylama öncesi söz alan CHP Meclis Üyesi Filiz Öztürk Çelik, insani yardımın Kızılay aracılığıyla gönderilmesine tepki göstererek şunları söyledi:

"Gazze’de bir insanlık dramı yaşanıyor ve bu dram Gazze’de 2 milyondan fazla insanı etkiliyor. Özellikle kadınlar ve çocukları. Bu şartlara bir nebze katkıda bulunuruz ümidi ile Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından meclisimize, Gazze’ye, su, gıda, ilaç, elektrik, tıbbi yardım yapılması yönünde bir teklif geldi. Fakat teklif kabul edilmekle beraber bu yardımın Kızılay üzerinden yapılması komisyonumuzca karara bağlandı. Bunu anlayabilmek mümkün değil. Ne yazık ki AK Parti hükümeti tarafından yönetilen ülkemizde Kızılay’ın adı, çadır, battaniye satan, her türlü yolsuzlukla gündeme gelen, Ensar Vakfı üzerinden vergi kaçırmak mı dersiniz veya İsmail Ağa Cemaati’ne bağlı vakıflarda, derneklerde Kızılay’a ait yardım ürünlerinin bulunması mı dersiniz, pek çok skandallarla anılan bir kurum. Her türlü sel ve felaketin ardından ivedilikle iban verip yardım istemesine karşın kendi bünyesinde bulunan çok kıymetli taşınmazları vatandaşlara bağışlayan bir kurum. Söylediklerimin tamamı Kızılay tarafından da kabul edildi. Kızılay’ın bile kendisine böyle bir görevin verildiğinden haberi yok. Kızılay’ın bu konuda bir talebi ve beklentisi yok iken neden İBB’nin yapacağı yardımlar Kızılay Derneği üzerinden yapılmak istenir? Kızılay’ın İstanbul’da topladığı yardımları, İBB tarafından, ‘Verin biz dağıtacağız’ denilebilir mi? Kızılay’ın böyle bir talebi yokken durumdan vazife çıkarmaktan başka bir şey değildir. O yüzden raporun öncelikle müdürlüğümüzden geldiği şekli ile oylanmasını bu konuda karşı teklifimizin olduğunu belirtmek isterim.”

Çelik’ten sonra söz alan AK Parti Meclis üyesi Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, “Kızılay yalnızca Türkiye’ye mahsus bir organizasyon değildir. Dünyada Müslüman ülkelerin tamamında var. Mesele zaten Kızılay’ı eleştirmek değil buradan ucuz siyaset yapmak. Türkiye’deki bütün yardım kuruluşları zaten buraya Kızılay üzerinden yardım yapıyor. Komisyon raporuna yardım faaliyetinin Türkiye Kızılay Derneği ifadesinden gelmek üzere ve veya AFAD aracılığıyla yürütülmesi şekliyle düzeltilerek oylanmasını teklif ediyorum” dedi.

"İBB’NİN DAĞITACAK GÜCÜ VE ALTYAPISI VAR”

İBB CHP Mesut Kösedağ ise “Savaştan bahsediyoruz. Bu işin siyaseti olmaz. İBB’nin bu yardımları alıp bölgeye götürüp dağıtacak gücü, kudreti ve altyapısı var. Bunu yaparken zaten AFAD ile bir koordinasyon yapılacaktır. Şüphesiz Kızılay da yardım yapıyordur. Bunda bir sorun yok. İBB olarak biz oraya yardımımızı yapalım. Teklifi komisyondan geldiği gibi oylayalım” dedi.

İBB Dış İlişkiler Müdürlüğü’nün teklifi, AK Parti’li Hukuk Komisyonu Üyesi Muhammet Kaynar’ın düzelttiği haliyle oy çokluğu ile kabul edildi.