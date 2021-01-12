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  3. 12 Ocak 2021 18:09

İBB önünde HES kodu kuyruğu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), ulaşım kartlarını Hayat Eve Sığar (HES) kodları ile eşleştirmelerini istemesinin ardından iletişim merkezi önünde kuyruk oluştu.

İBB önünde HES kodu kuyruğu
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İstanbul İl Hıfsızsıhha Kurulu koronavirüs salgına yönelik alınan bir tedbiri daha hayata geçiriyor. Alınan yeni karara göre, İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar 15 Ocak itibari ile toplu taşıma kullanamayacak. Ayrıca İBB, vatandaşlardan HES kodları ile ulaşım kartlarını da eşleştirmesini istedi. 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren, toplu ulaşımda HES kodu eşleştirilmemiş ulaşım kartları geçersiz sayılacak. Koronavirüs riski taşıyan yolcular, kent içinde toplu taşımadan yararlanamayacak.

METRELERCE KUYRUK OLUŞTU
Uygulamanın faaliyete girmesine 3 gün kala İstanbul’un çeşitli noktalarında bulunan İBB iletişim merkezleri önünde metrelerce kuyruk oluştu.

Öte yandan sırada bekleyen vatandaşların koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralına da uymadığı görüldü.

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