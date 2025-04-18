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İBB soruşturmasında bir isme ev hapsi kararı

İBB soruşturmasında bir isme ev hapsi kararı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas'a ev hapsi verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne(İBB) yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas, soruşturma kapsamında İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince verilen kararla 'yurt dışı çıkış yasağı' ve 'konutu terk etmeme' adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

ETKİN PİŞMANLIK KAPSAMINDA İFADE VERDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Kararda, Abbas'ın üzerine atılı suçun niteliği, kanunda öngörülen cezanın miktarı ve mevcut delil durumunun dikkate alındığı öğrenildi. İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Abbas'ın savcılıkta etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas'a ev hapsi verildi.

MAHİR POLAT DA EV HAPSİNDE

Geçtiğimiz günlerde İBB'ye yönelik ''kent uzlaşısı'' soruşturma kapsamında tutukanan ve cezaevinde sağlık sorunları yaşayan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakında 'konutu terk etmemek' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. 

MURAT ABBAS KİMDİR?

1969 yılında İstanbul’da doğan Murat Abbas, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitirdi. 1994’te BDO Denet’te denetim asistanı olarak çalışmaya başladı. PWC, Bosch, Siemens, Profilo Grubu, Superonline, Ticketturk şirketlerinde finansal kontrolör ve finans müdürlüğü görevlerini üstlendi.

1999 yılında müzik sektörüne giren, birçok radyo programında editörlük ve Pozitif Live’de genel müdür yardımcılığı yapan Murat Abbas, 2014’te Zorlu Holding’de Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nden (PSM) sorumlu hissedar temsilcisi olarak çalışmaya başladı. Mart 2015’te PSM Genel Müdürü olarak atanan Abbas, 6 senelik görevi boyunca kurumun kreatif, idari, organizasyon ve finans bölümlerinden sorumlu oldu.

14 Aralık 2020 itibarıyla Kültür AŞ Genel Müdürü olarak atanan Murat Abbas, sıkı bir plak ve eski kitap koleksiyoneri.

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Etiketler İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev hapsi ekrem imamoğlu Murat Abbas
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