İBB soruşturmasında etkin pişmanlıktan ifade veren isme ev hapsi kararı
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İBB'ye yönelik ''yolsuzluk'' soruşturmasında tutuklanan Ertan Yıldız, ''etkin pişmanlık'' kapsamında ifadesinin alınmasının ardından ev hapsi kararıyla tahliye edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İBB'ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 21 Mart'ta tutuklanan İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız'ın, 'etkin pişmanlık' hükümleri çerçevesinde ifade verdiği; beyanları doğrultusunda yapılan araştırmalar neticesinde, ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.
DHA
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