İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında kritik ismin ev hapsi kaldırıldı

İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında kritik ismin ev hapsi kaldırıldı
Güncelleme:

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanan ve haklarında ev hapsi kararı verilen Aziz İhsan Aktaş’ın ve Ertan Yıldız’ın ev hapsi kaldırıldı.

İBB'ye yönelik soruşturmada etkin pişmanlıktan yararlanan ve ev hapsi kararı verilen Aziz İhsan Aktaş ile Ertan Yıldız'ın ev hapsi kaldırıldı. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı ve iş insanı Adem Soytekin'in ev hapsinin devam ettiği öğrenildi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına gerekçe gösterilen "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" dosyası kapsamında, "örgüt lideri" olduğu iddia edilerek önce tutuklanan ardından "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanarak cezaevinden tahliye edilmiş ve hakkında "ev hapsi" kararı verilmişti.

Önce reddetti sonra iki ifadeyle etkin pişmanlıktan faydalandı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasına gerekçe gösterilen “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” dosyası kapsamında, 10 kişiye "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat" ve "haksız mal edinme" suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı.

Aziz İhsan Aktaş’ın “örgüt elebaşı” olmakla suçlandığı soruşturmada söz konusu örgütün, belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip ihaleleri organize ettiği iddia ediliyordu. Aktaş'ın şirketlerinin mal varlıklarına el konularak tedbir kararı getirilmişti.

Aktaş'a, "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet verme", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları yöneltildi.

İlk ifadesinde suçlamaları reddeden Aktaş daha sonra 30 Nisan ve 11 Mayıs'ta ek ifade vererek etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı. Ev hapsi kararı verilen Aktaş'ın ifadeleri, daha sonra CHP'li belediyelere yapılan çok sayıda operasyonun gerekçesi olarak gösterildi.

Bu kapsamda 18 Nisan’da tutuklanan Aktaş'ın 'etkin pişmanlık' ifadelerinin ardından İBB'nin üst düzey yöneticileri ve CHP'li 5 ilçe belediye başkanı dahil 47 kişiye gözaltı kararı verilmiş ve 5 belediye başkanı da dahil olmak üzere toplam 22 kişi tutuklanmıştı.

 

 

