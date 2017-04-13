İbrahim Erkal'ın sağlık durumu ile ilgili son açıklama

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, beyin kanaması geçiren ve ameliyat edilen ünlü sarkıcı İbrahim Erkal’ın sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı.



Bakan Akdağ, şöyle konuştu: "İbrahim Erkal’ın sağlık durumuyla ilgili bu sabah ben malumat aldım, dün de görüşmüştüm başhekimle. Maalesef İbrahim Erkal’ın sağlık durumu ciddiyetini muhafaza ediyor. Herhangi bir olumlu yöne doğru eğilim yok. Arkadaşlarımız gayret ediyor."

"SOSYAL MEDYAYA İTİBAR ETMEYİN"

Sosyal medyada bazı sahte hesaplardan İbrahim Erkal'ın hayatını kaybettiği yönündeki paylaşımlara karşın Facebook'taki İbrahim Erkal sayfasından yapılan açıklamada "Sosyal medyada dolaşan gerçeği yansıtmayan haberlere itibar etmeyin lütfen. Sanatçımız İbrahim Erkal, yoğun bakım sürecinde olup tedavisi devam etmektedir. Siz sevgili dostlarımızdan ricamız dualarınızı eksiz etmemenizdir. Saygılarımızla" denildi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA: BEYİN ÖDEMİ ARTTI

Hastaneden yapılan açıklamada ünlü sanatçının durumunun hala kritik olduğu belirtildi:

Beyin kanaması ön tanısı ile 12 Nisan Salı günü Liv Hospital’a getirilen Değerli Sanatçı İbrahim Erkal’ın dün yapılan ameliyatında kanama alanı temizlenmiştir. Bu sabah yapılan son tetkiklere göre yeni bir kanamanın olmadığı ancak tıbbi tedaviye rağmen beyin ödeminin artmış olduğu gözlenmiştir. Hastamızın hayati tehlikesi devam etmektedir.

Hayati tehlikesi bulunan Erkal'ın araçtan indikten sonra yüksek tansiyona bağlı kendinden geçtiği, başını duvara çarptığı, beyin kanaması geçirdiği değerlendiriliyor. Olay gecesi 23.30'a kadar Erkal'la birlikte olan Erzurumlular Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Başkanı Suha Dengizek Sabah'ın haberine göre "Beraberdik ayrıldıktan sonra İbrahim Bey evine gitti. Eve varınca aracını valeye veriyor. Daha sonra yere düşüyor. Yaklaşık bir saat sonra site içerisinde bir bayan yerde baygın görüyor" dedi. Dengizek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini aradığını ve sanatçı hakkında bilgi aldığını söyledi.

BELEDİYE BAŞKANI AKGÜN İSYAN ETTİ

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Seda Sayan ve Faik Öztürk hastaneye gelenler arasındaydı. Ziyaret öncesinde kısa bir açıklama yapan Belediye Başkanı Akgün "İlk 24 saati daha henüz doldurmadık bu çok önemli. Arkasından 72 saati bekleyeceğiz. Yapılması gereken müdahale tıbbı olarak yapıldı. Herhangi bir değişiklik yok. Çeşitli haberler çıkıyor, yanlış şeyler arkadaşlar. Bunlar günahtır, yazıktır, onun da ailesi var" dedi.

BAYGIN HALDE BULUNDU, AMELİYATA ALINDI

Dün sabah Maltepe'deki evinin otoparkında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği anlaşılan ünlü sanatçı İbrahim Erkal yaklaşık 2.5 saat süren bir operasyon geçirdi. Tekrar yoğun bakıma alınan Erkal'ın bulunduğu hastane gün boyu ziyaretçi akınına uğradı.