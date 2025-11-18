İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan skandal iddialara rest: ''Teşkilatta durdurmam''

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, intihar eden polislerle ilgili çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederken "Herkesi dinliyoruz. Bu durumla ilgili bir tane dahi ‘mobing' olsa, yapan kişiyi teşkilatta durdurmam" şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025 yılında terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda FETÖ’den bin 395, DEAŞ’tan 662, DHKP/C, MLKP ve diğer terör örgütlerinden ise toplam 228 kişinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2026 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Komisyona sundukları toplam ödenek teklifinin 1 trilyon 476 milyar 729 milyon 363 bin lira olduğunu ifade eden Bakan Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Bakanlığımız bütçesinin, genel bütçe içerisindeki payı yüzde 8,56’dır. Komisyonumuza sunduğumuz toplam ödenek teklifimiz 1 trilyon 476 milyar 729 milyon 363 bin liradır. Toplam bütçenin yüzde 8,09’unu Bakanlık Merkez Birimleri Bütçesi, yüzde 91,91’ini bakanlığımıza bağlı kuruluşların bütçeleri oluşturmaktadır. Ödeneğimizin 1 trilyon 47 milyar 232 milyon 271 bin lirası cari ödenekler, 429 milyar 497 milyon 92 bin lirası da yatırım ödeneğidir. Yatırım ödeneğimizin yüzde 84’lük kısmı, deprem ödeneğidir."

Terör örgütlerine yönelik operasyonlar

2025 yılında silahlı terör örgütlerine karşı icra edilen operasyonlar hakkında konuşan Bakan Yerlikaya, "Terörün en sinsi yapılanmalarından olan FETÖ ve onun iş birlikçileriyle milletimizin huzuruna kast eden tüm terör örgütleriyle mücadelemiz, aynı kararlılıkla devam etmektedir. 1 Ocak - 31 Ekim 2025 tarihleri arasında FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda bin 395, DEAŞ terör örgütüne karşı düzenlediğimiz operasyonlarda 662, DHKP/C, MLKP ve diğer terör örgütlerine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 228 şahıs tutuklanmıştır" ifadelerine yer verdi.

"Bu yılın ilk 10 ayında hırsızlık suçları yüzde 37,4 azaldı"

Kişilere karşı işlenen suçlarla ilgili yaptıkları çalışmalar sayesinde suç oranında düşüş olduğuna değinen Bakan Yerlikaya, "Asayiş politikamızı klasik kolluk anlayışının ötesine taşıdık. Artık güvenlik yönetiminde reaktif değil, proaktif bir dönemdeyiz. Yani olay olduktan sonra değil, olay olmadan önce harekete geçen, öngören, analiz eden ve önleyen bir sistemi uyguluyoruz. 2024 yılının ilk 10 ayında, ‘’Kişilere Karşı İşlenen 10 Önemli Suçta’ toplam olay sayısı 627 bindi. Verilen büyük mücadeleyle bu sayı, 2025 yılının ilk 10 ayında yüzde 7,8 azaldı. Bu dönemde olay sayısı 49 bin 230 azaldı. Aydınlatma oranımız ise; geçen yılın aynı dönemine göre: 1,1 puan artarak yüzde 99’a ulaştı. Ülkemiz genelinde, 2024 yılının ilk 10 ayında toplam 64 bin 898 hırsızlık olayı yaşanmıştı. Bu yılın ilk 10 ayında ise hırsızlık suçları yüzde 37,4 azaldı. Bu 24 bin 300 daha az hırsızlık suçunun işlenmesi demek. Olay sayısını düşürdüğümüz gibi aydınlatma oranımız da 10,3 puan arttı ve yüzde 85’e ulaştı. Bu yıl içinde, hapis araması olan 166 bin 692 şahıs, güvenlik güçlerimizce yakalandı. Bu şahısların 24 bin 968’i hırsızlık, 17 bin 191’i dolandırıcılık, 2 bin 356’sı terör, 3 bin 48’i kasten öldürmeden aranıyordu" şeklinde konuştu.

"Olaylara müdahale süremiz tarihimizin en hızlı seviyesinde"

Suç ve suçlulara müdahaleye eskisinden daha hızlı müdahale edebildiklerini kaydeden Bakan Yerlikaya, "Kabine dönemimizde, Emniyet Teşkilatımızda önleyici ekip sayımızı yüzde 30, Jandarmamızda yüzde 15 oranında artırdık. Olaylara müdahale süremiz de tarihimizin en hızlı seviyesinde. Emniyet birimlerimizde 3 dakika içinde olay yerine intikal eden ekip oranı yüzde 25’ten yüzde 39’a yükseldi. Jandarma teşkilatımızda 6 dakika içinde olay yerine ulaşan ekip oranı yüzde 25’ten yüzde 37’ye çıktı. Göreve geldiğimizde 14 bin 396 olan yaka kamerası sayısı, Kabine dönemimizde yapılan 89 bin 495 yeni alımla 103 bin 841’e yükselmiştir. 2026 yılında planlanan 60 bin 100 alımla birlikte toplam sayı 163 bin 941’e ulaşacaktır. ASELSAN iş birliğiyle yürütülen bu proje, güvenlik hizmetlerimize yerli, milli ve şeffaf bir güç kazandırmaktadır" ifadelerine yer verdi.

"Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik ve Siber Organize Suç Örgütlerine yönelik düzenlediğimiz

operasyonlar sonucu 552 örgütü çökerttik"

2025’te 550’den fazla suç örgütünü çökerttiklerini dile getiren Bakan Yerlikaya, "Her örgütü; faaliyet tipi, coğrafi etki ve suç profiline göre analiz ediyor; KOM, Narkotik ve Siber Suçlarla mücadele birimlerimiz arasında tam koordinasyonla, hedef odaklı operasyonlar düzenliyoruz. Finansal takip, kara para aklama tespiti, dijital iz sürme, yapay zeka destekli veri analitiği ve uluslararası istihbarat paylaşımı ile birleşiyor. Böylece örgütleri sahada çökertirken, mali ve lojistik kanallarını da yok ediyoruz. Sadece 2025 yılında; KOM, Narkotik ve Siber Organize Suç Örgütlerine yönelik düzenlediğimiz operasyonlar sonucu, 552 örgütü çökerttik. 6 bin 788 örgüt üyesi tutuklandı. Sadece bu yılın ilk 10 ayında, bu yapılara ait 76 milyar lira değerinde malvarlığına el konuldu" dedi.

"Yurt dışında tespit edilen bin 35 şahıs hakkında da kırmızı bülten çıkarılmıştır"

Kırmızı bülten ve difüzyonla aranan 395 yabancı kişinin Türkiye’de yakalandığına değinen Bakan Yerlikaya, "Bu yılın ilk 10 ayında, 305’i Kırmızı Bültenle, 90’ı Kırmızı Difüzyonla aranan olmak üzere toplam 395 yabancı şahıs ülkemizde yakalanmıştır. Kırmızı bültenle aranan 279 şahsın ülkemize iadesi sağlanmıştır. Ayrıca yurt dışında tespit edilen bin 35 şahıs hakkında da kırmızı bülten çıkarılmıştır" ifadelerini kullandı.

"218 ton uyuşturucu madde, 248 milyonu aşkın uyuşturucu hap ele geçirildi"

Yurt genelindeki narkotik operasyonlarıyla ilgili verileri de paylaşan Bakan Yerlikaya, "Bu yılın ilk 10 ayında, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarla 35 bin 226 şahıs tutuklandı. 37,9 ton uyuşturucu madde, 112 milyonu aşkın adet farklı uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi. Kabine dönemimizde uyuşturucu suçlarından toplam 90 bin 538 tutuklama gerçekleşti. 218 ton uyuşturucu madde, 248 milyonu aşkın uyuşturucu hap ele geçirildi" diye konuştu.

"31 bin 59 sosyal medya hesabı erişime engellendi"

Siber suçlara karşı icra edilen operasyonlarla ilgili konuşan Bakan Yerlikaya, "Siber devriyelerimiz; teknolojik donanımı, yapay zeka destekli istihbarat analizleri ve ileri seviye tarama sistemleriyle 7 gün 24 saat görev başındadır. Bu kararlılıkla; terör propagandalarına, yasa dışı bahis ve ödeme sistemi ağlarına, bilişim dolandırıcılığına, çevrimiçi çocuk istismarlarına karşı çok yönlü operasyonlar yürütüyoruz. 2025 yılının ilk 10 ayında, 163 bin 258 hesap veya şahıs tespit edildi, 27 bin 916 yasa dışı bahis sitesi, 39 bin 685 web sayfası, 31 bin 59 sosyal medya hesabı erişime engellendi. Bu tespitler sadece sanal ortamda kalmıyor; adli soruşturmalara, sahadaki operasyonlara ve uluslararası iş birliklerine anında dönüşüyor" ifadelerine yer verdi.

"En önemli sorumluluk alanlarımızın başında trafik güvenliği geliyor"

Trafikte meydana gelecek ölümlü, yaralamalı ve diğer olumsuz durumların önüne geçmek için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Bakan Yerlikaya, şunları dedi:

"En önemli sorumluluk alanlarımızın başında trafik güvenliği geliyor. Bir yaşam meselesi olan trafik konusunu, siyaset üstü bir kavram olarak görüyoruz. 2023’te günde 17.9 insanımızı yitirmiştik. Denetimlerimizi ilk etapta yüzde 50 artırdık. 83 milyondan 124 milyona çıkardık. İdari işlem sayımızı yüzde 44 artırdık. Bu yoğun denetimlere rağmen, 1 yıl içinde ölüm oranlarını sadece 0,5 azaltabildik. 197 daha az can kaybı yaşandı. Önemli bir düşüş ama yeterli değil. Cumhurbaşkanımızın ‘2021/2 sayılı genelgesi ve 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi’ ile büyük bir hedef ortaya koyduk: ‘’2030 yılına kadar trafik kazalarına bağlı ölümleri ve ciddi yaralanmaları yüzde 50 azaltmak. 2050 yılına geldiğimizde ise; trafikte sıfır can kaybına ulaşmak’’ amacıyla denetim sayılarımızı ve trafik ekip sayılarımızı artırmaya devam ediyoruz. Bu yılın ilk 10 ayında denetim sayımız 138 milyonu aştı. Kabine dönemimizde ise emniyet trafik ekip sayımızı yüzde 18 artırarak 5 bin 128’den 6 bin 59’a, jandarma trafik ekip sayımızı ise yüzde 94 artırarak bin 316’dan 2 bin 553’e çıkardık."

"Geçen yıl ölümlü trafik kazalarında 7 bin 741 kural ihlali yaşandı"

TBMM’ye sunulan trafik kanundaki değişiklerinin yasalaşması halinde trafikte kayda değer gelişmelerin olacağını dile getiren Bakan Yerlikaya, "Bu yılın ilk 8 ayında maalesef 3 bin 964 vatandaşımızı yine trafik kazaları nedeniyle kaybettik. Denetimleri artırıyoruz, eğitimler veriyoruz, farkındalık kampanyaları düzenliyoruz ama yetmiyor. Çünkü bir eksik var. O da caydırıcılık. Ve o eksik devam ettiği müddetçe maalesef eksilmeye devam ediyoruz. Geçen yıl ölümlü trafik kazalarında 7 bin 741 kural ihlali yaşandı. Bunların yüzde 84’ü 5 ihlalden kaynaklanıyordu. Bunlar; Hız ihlali, şerit izleme ve değiştirme, geçiş önceliği ve dönüş kurallarına uymama, arkadan çarpma ve kırmızı ışık ihlali. Ak Parti grubumuzun hazırladığı 36 maddelik caydırıcılığı güncelleyen kanunu inşallah gazi meclisimizde yasalaştığı zaman 2026 yılında işlem sayıları en az yüzde 75 azalacak ama kurtardığımız can sayısı çok yükselecek" şeklinde konuştu.

"Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda bu yılın ilk 10 ayında 3 bin 627 şahıs tutuklandı"

Yasa dış göç ve Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişilerle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, "31 Ekim 2025 itibarıyla ülkemizde yasal kalış hakkı olan yabancıların sayısı 3 milyon 615 bin 491’dir. Bunun, 2 milyon 381 bin 326’sı geçici koruma altındaki Suriyelilerdir. 1 milyon 85 bin 40’ı İkamet İzni sahipleri ve 149 bin 125’i uluslararası koruma altındakilerdir kişilerdir. Düzensiz göçle mücadele kapsamında, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda bu yılın ilk 10 ayında 3 bin 627 şahıs tutuklanmıştır" ifadelerine yer verdi.

