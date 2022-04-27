İçişleri Bakanlığı duyurdu; o vali kızağa çekildi

İçişleri Bakanlığı, Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın geçici görevle İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın geçici olarak İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Uşak Valisi Funda Kocabıyık geçici görevle İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

ESKİ AK PARTİLİ EŞİ GEZİ PARKI DAVASI KARARI İÇİN İKTİDARI ELEŞTİRMİŞTİ

25. ve 26. Dönem AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Gezi Davası’nda verilen mahkumiyet ve tutuklama kararları ile iptal edilen 31 Mart 2019 İstanbul seçimlerinde partisinin aldığı tutumu eleştirdi.

Eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık’ın yaptığı paylaşımlar şunlardı:

– Bizimki de nasıl bir kader böyle! Tüm hayatımızda CHP’nin 1946’da yaptığı seçim hilesini tenkit ettik. 2019’da İstanbul’da bir benzerini biz yaptık. Hayatımız boyunca Menderes’i ipe çeken zalim hakim ve savcılara lanet okuduk; şimdi onların benzerleri vicdansız hükümler kuruyorlar.

– Hukuk dışı kararların hakim ve savcıları bizi, hayatımızı adadığımız ne kadar kutsal değer varsa onları savunamaz hale getiriyorlar. Bu karar sahipleri mazide başardığımız her şeyi yıkıyorlar aslında. Bu yıkıma dur diyecek otorite bellidir ve ondan imdat istiyoruz.

Funda Kocabıyık kimdir?

1972 yılında Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde doğdu. Funda Kocabıyık, Yükseköğrenimini Hacettepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nde tamamladı. 1994 yılında felsefe grubu öğretmeni olarak Ordu Ünye İmam Hatip Lisesi'nde göreve başladı.

1995 yılından 2005 yılına kadar Ankara Dikmen Lisesi'nde felsefe grubu öğretmenliği görevini yürüttü. 2005 yılında Millî Eğitim Bakanlığı'nın açtığı müfettiş yardımcılığı sınavını kazanarak müfettiş yardımcısı oldu.

3 Kasım 2008 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı Müfettişliği Yeterlik Sınavını kazanarak Teftiş Kurulu Başkanlığında bakanlık müfettişliği görevine atandı. 14 Şubat 2011 tarihinde MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürü olarak atandı.

28 Ocak 2012 tarihinde ise 652 Sayılı KHK uyarınca MEB Teşkilat Kanunu'nun değişmesi ile kurulan Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne atandı. 13 Ocak 2016 tarihinde Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü olarak atandı.

27 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığının 2018/202 sayılı kararı ve 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 6. Maddeleri gereğince Cumhurbaşkanı tarafından Uşak'a vali olarak atandı. Vali Funda Kocabıyık, evli ve iki çocuk annesidir.