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  3. 21 Eylül 2020 17:45

İçişleri Bakanlığı: Halis Erdoğan ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu kapsamında gri listede yer alan ''Roni'' kod adlı Halis Erdoğan'ın ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: Halis Erdoğan ölü ele geçirildi
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu kapsamında; Iğdır İl Jandarma Komutanlığı'nca 19 Eylül'de gerçekleştirilen operasyon sonrası bölgede yürütülen arama tarama faaliyetinde terörden arananlarda gri kategoride yer alan 'Roni' kod adlı Halis Erdoğan silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi.

DHA

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