İçişleri Bakanlığı'ndan Tosuncuk açıklaması: ''Yolda, getiriliyor!''

İçişleri Sözcüsü Çataklı, Çiftlik Bank Kurucusu Mehmet Aydın'ın bugün sabah 09.50 sıralarında Türkiye'ye getirilmek üzere yola çıkarıldığını açıkladı. Uçak 22.30 gibi Türkiye’de olacak.

İçişleri Sözcüsü Çataklı, yaptığı açıklamada onbinlerce kişiyi dolandıran Çiftlik Bank Kurucusu Mehmet Aydın'ın bugün sabah 09.50 sıralarında Türkiye'ye getirilmek üzere yola çıkarıldığını açıkladı.

Çataklı, Tosuncuk'u taşıyan uçağın 22.30 gibi Türkiye’de olacağını da söyledi.

Aylık basın bilgilendirme toplantısında Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın bu akşam Türkiye'ye getirileceğini duyuran Çataklı, şunları kaydetti:

1 Temmuz'da Brezilya'daki başkonsolosluğumuza başvurarak teslim olmuştu. Hemen irtibata geçildi. Interpol dairesinden bir ekip de Brezilya'ya gönderildi. Yerel prosedürler tamamlandıktan sonra bugün sabah 09.50 saatlerinde onu getirecek uçak hareket etti. Akşam Türkiye'de olacak.