  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

İstanbul Başakşehir'de çalışma yapılan yolda iki İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Başakşehir Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında metro çalışması nedeniyle tek şeritten akan trafikte 2 İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada otobüslerde bulunan 6 yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"İKİ ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI"
Görgü tanığı Ali Güler, "Bahçede oturuyordum baktım güm diye bir ses duydum. Dışarı çıkıp baktığımda iki araç kafa kafaya çarpışmış, birkaç yaralı vardı. Alıp yaralıları dışarı çıkarttık. Çocuk vardı. Birde onu hastaneye götürdüler. Yol yapıldığı için aynı yöne girip kaza oluyor" dedi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi otobüslerin çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.

İETT otobüsü alev topuna döndüİETT otobüsü alev topuna döndüHaber

 


 

 

 

DHA

Etiketler iett otobüsü kaza
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dev şirket dolar kurunu 3 TL'ye sabitledi
Düğün salonunda ''savaş'' çıktı! Dehşet anları kamerada
Bahçeli'den partisine ''seçim'' talimatı
''Erdoğan'' paylaşımı tepki çekmişti... Derya Büyükuncu'ya ilk ceza
''Erdoğan'a mı, rakibine mi oy verirsiniz?'' anketinden kritik sonuçlar
Hande Sarıoğlu yine yaptı yapacağını! Cansız mankenle aşka geldi!
Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili paylaşımlara soruşturma! Gözaltı sayısı artıyor
Fotoğraflar Türkiye'den! 6 metrelik kar tünelleri görenleri şaşırtıyor
BTP lideri Hüseyin Baş: ''Yalancı bahar için dövize yine müdahale edilebilir''
Omicron varyantının ilk belirtisi belli oldu