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İETT otobüslerinde izin belgesi denetimi

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, İETT otobüslerindeki yolcuların izin belgeleri kontrol edildi.

Avcılar ilçesi Namık Kemal Caddesi'nde oluşturulan denetim noktasında, polis, kimlik ve izin belgesi kontrolü yaptı. Denetimde, durdurulan İETT otobüslerindeki yolcuların tek tek izin belgelerine bakıldı. Yolculardan bir kadının yanında izin belgesi olmadığı tespit edildi. Adı öğrenilemeyen kadın, hastalanan kedisini Ambarlı Mahallesi'ndeki veterinere götürdüğünü, izin belgesini evde unuttuğunu söyledi. Polisler de kadından kedinin tedavisi tamamlanır tamamlanmaz evine dönmesini istedi. 


Etiketler iett otobüs çalışma izni belgesi
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