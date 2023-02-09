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İHH, kripto para bağışı toplamaya başladı

İHH, kripto para bağışı toplamaya başladı
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İnsani Yardım Vakfı (İHH), depremzedeler için kripto para bağışını aktif hale getirdiğini duyurdu.

İHH, bağışlanan ayni ve nakdi yardımları afetzedelere ulaştırmaya devam ediyor. Depremin hemen ardından arama kurtarma çalışmaları başta olmak üzere gıda, barınma, giyecek gibi çeşitli alanlarda yardımlarda bulunuluyor. Vakıf bu alanlara gelen yoğun istek üzerine bir süreliğine kripto para bağışını aktif hale getirdiğini duyurdu. 

Etiketler İHH kripto para deprem bağış
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