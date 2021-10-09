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İki bakanlığa ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de

İki bakanlığa ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nda yapılan atamalara ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda iki isim görevden alındı, yerine iki isim atandı.

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE KOLTUK DEĞİŞİMİ
Buna göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete görevden alındı. Mete'nin yerine Halil İbrahim Topçu atandı.

HUKUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YENİ İSİM ATANDI
Yine 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince, Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Adem Keskin görevden alındı. Keskin'in yerine ise Hüseyin Dündar atandı.

Etiketler milli eğitim bakanlığı sağlık bakanlığı atama kararları
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