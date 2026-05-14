İki büyükşehirde su fiyatlarına indirim müjdesi

Bursa ve Tekirdağ'da su tarifelerinde indirim kararı alındı. Bursa’da su fiyatları yüzde 13 ile yüzde 35 arasında düşürülürken, Tekirdağ’da 1 Temmuz’dan itibaren yüzde 50 indirim uygulanacak.

Bursa ve Tekirdağ’da yerel yönetimler, su tarifelerinde indirim kararı aldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulu'nda su fiyatlarında yüzde 28 ile yüzde 35 oranında indirim sağlandı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi de yüzde 50 indirim müjdesi verdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba konuyla ilgili şunları söyledi;

"Bundan sonra Bursa'da suyla ilgili ayrı bir politika izlememiz gerekiyor. Yaptığımız her çalışmanın ana merkezinde su olmalıdır. Evet, bugün barajlarımız yüzde 100 seviyesinde dolmuş vaziyette. Cenabı Allah'a hamdolsun diyoruz. Ancak bu sınırsız bir kaynak değildir ve hiçbir zaman da olmayacaktır. Bizim yaptığımız düzenleme hem vatandaşın cebine yansıyacak, bir derece rahatlatacak hem de BUSKİ'nin, idarenin sürdürülebilirliğini dikkate alan bir düzenlemedir. Bursalıların yüzde 87'si 15 metreküp kadar su kullanıyor. 15 metreküp kadar su kullanan kişilerin sayısı, yani yüzde 87 oranında bir kullanım var. Bu da ne demektir? Neredeyse Bursa'nın tamamına tekabül ediyor. Yaptığımız düzenlemeyle ilgili kişiye gelecek olan indirim faturasına yansıyacak rakam yüzde 28'dir. Yüzde 50'si ise emeklilerimiz veya evinde daha az kişi sayısında olan insanlar. Bakın onların indirim oranı ise yüzde 35'tir. Çok abartı bir şekilde su kullananlar bile, 25 metreküpten bahsediyorum. Onların bile yüzde 13 indirim var arkadaşlar. Her bir liranın bir buçuk milyon abonesinde bir buçuk milyon maliyeti vardır. Benim söylediklerimin varını hesabını siz yapın."



Ayrıca katı atık su ve bakım bedelleri de oybirliğiyle kaldırıldı.

Tekirdağ'da yüzde 50 indirim

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 2026 yılı Mayıs Ayı Olağan Genel Kurulu, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer başkanlık etti.



Genel kurulda konuşan Başkan Yüceer, su tarifelerinde yapılacak indirimleri açıklayarak, "Yaptığımız düzenleme ile birlikte 1-10 metreküp arası su tüketimine yüzde 50, engelli vatandaşlarımıza yüzde 75, şehit ve gazi ailelerine yüzde 90, 65 yaş üstü muhtaç ailelerimize de yüzde 75 indirim uygulanacak. İndirimler 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak" ifadelerini kullandı.



Kurumun mali yapısını güçlendirdiklerini belirten Yüceer, "Özkaynaklarımızı güçlendirerek bugün su fiyatında yüzde 50 indirim yapabilecek bir güce kavuştuk. Verdiğimiz sözlerden bir tanesiydi suya indirim konusu. Ama bunu söylerken geldiğimiz gibi hemen yapacağız demedik. Gerekli altyapıyı sağladıktan, yatırımlarımızı yaptıktan ve her anlamda özkaynaklarımızı yeterli seviyeye getirdikten sonra bu indirimi yapabileceğimizi söylemiştik ki çok şükür bugün o güce ulaştık" dedi.



Su maliyetlerine ilişkin de bilgi veren Yüceer, "Suyun bize maliyeti 110 TL ama biz şu an 69,71 Tl’ye veriyoruz. Vatandaşlarımıza halihazırda maliyetinin yüzde 38 altında veriyoruz. Ama bugün geldiğimiz noktada yüzde 50 indirim yapabilecek güçte bir mali yapıya sahibiz" diye konuştu.

