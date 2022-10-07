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  3. İki fotoğraf da aynı ilden! Bir yanda deniz keyfi bir yanda kar yağışı!

İki fotoğraf da aynı ilden! Bir yanda deniz keyfi bir yanda kar yağışı!

İki fotoğraf da aynı ilden! Bir yanda deniz keyfi bir yanda kar yağışı!

Antalya'ya mevsimin ilk karı yağdı. Toros Dağları'nın Gündoğmuş ilçesinde bulunan bölümünde kar yağışı etkili oldu.

Gündoğmuş'a bağlı Akyarlar Mahallesi'nin hemen üzerinde bulunan, yüksekliği 2 bin 300 metre ile 2 bin 500 metre arasında değişen Akdağ'a dün gece kar yağdı. Kar, dağın doruklarını beyaza bürüdü. Toroslara yağan karı fotoğraflayan Hasan Aksoy, "Sabah kalktığımızda Akdağ'ın dorukları karla kaplıydı. Ardından güneş açtı, kar birden eridi. Bu mevsimde ilginç bir bir güzellik oluşturdu. Karın kalınlığı yaklaşık 3-4 santim vardı" dedi. 

BİR YANDA KAR BİR YANDA DENİZ KEYFİ

Antalya'nın Alanya ilçesinde ise tatilcilerin deniz keyfi devam ediyor. Ekim ayı gelmesine rağmen deniz suyu sıcaklığı yaklaşık 27 derece olarak ölçüldü.

Etiketler antalya sıcak kar yağışı toroslar
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