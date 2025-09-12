  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İki ilde 4 gün denize girmek yasaklandı

İki ilde 4 gün denize girmek yasaklandı

İki ilde 4 gün denize girmek yasaklandı
Güncelleme:

Tekirdağ'ın Saray ile Kırklareli'nin Vize ilçelerinde olumsuz hava koşulları nededeniyle 4 gün denize girmek yasaklandı.

Tekirdağ Valiliği, Saray ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 gün boyunca denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce alınan verilere göre ve kıyısı bulunduğumuz denizlerimizin genel durumu göz önüne alınarak, vatandaşlarımızın can güvenliğinin tehlikeye girmemesi amacı ile Saray ilçemiz sınırları içerisinde 13-14-15-16/09/2025 tarihlerinde 4 gün denize girmek yasaklanmıştır" denildi.

Kırklareli'nin Vize İlçesi Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Olumsuz hava, deniz şartları sebebiyle 13-14-15-16 Eylül 2025 günlerinde 4 gün süre ile Vize ilçemize bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı. 

DHA

text-ad
Etiketler karadeniz  Tekirdağ saray Kırklareli vize denize girme yasağı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Eda Taşpınar ''ben bitti demeden yaz bitmez'' deyip nefesleri kesti! Eda Taşpınar ''ben bitti demeden yaz bitmez'' deyip nefesleri kesti! Tacizcisini köy meydanında öldürmüştü: Lise öğrencisi genç kızın cezasına indirim Tacizcisini köy meydanında öldürmüştü: Lise öğrencisi genç kızın cezasına indirim 7 yıldır yürüyemiyordu sadece 9 günde sağlığına kavuşup ayağa kalktı! 7 yıldır yürüyemiyordu sadece 9 günde sağlığına kavuşup ayağa kalktı! Giresun'da ilginç anlar... Burada 7 piramit var, girişini mi arıyorsunuz ?'' Giresun'da ilginç anlar... Burada 7 piramit var, girişini mi arıyorsunuz ?'' Annesinin ölümü sonrası intihar ettiği iddia edilen güzel oyuncunun sağlık durumu açıklandı Annesinin ölümü sonrası intihar ettiği iddia edilen güzel oyuncunun sağlık durumu açıklandı İzmir'de karakola saldırıp 2 polisi şehit eden şüpheliyle ilgili bir akılalmaz ayrıntı daha İzmir'de karakola saldırıp 2 polisi şehit eden şüpheliyle ilgili bir akılalmaz ayrıntı daha Mezarlıktan çıkanlar şoke etti: Kazmayı vurdukları her yerden büyü çıktı! Mezarlıktan çıkanlar şoke etti: Kazmayı vurdukları her yerden büyü çıktı! Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin akibeti belli oldu Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin akibeti belli oldu Yıl sonu Dolar, enflasyon ve faiz beklentileri belli oldu Yıl sonu Dolar, enflasyon ve faiz beklentileri belli oldu Önce borçlusunu öldürdü ardından da intihar etti! Önce borçlusunu öldürdü ardından da intihar etti!
Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor'a müjde! Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor'a müjde! İmamoğlu'nun sahte diploma davasında ara karar İmamoğlu'nun sahte diploma davasında ara karar 60 ilde gerçekleştirilen ezber bozan seçim anketinin sonuçları açıklandı 60 ilde gerçekleştirilen ezber bozan seçim anketinin sonuçları açıklandı İstanbul'da CHP'den istifa eden belediye başkan vekili AK Parti'ye geçiyor! İstanbul'da CHP'den istifa eden belediye başkan vekili AK Parti'ye geçiyor! Gürsel Tekin'den çok konuşulacak Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu çıkışı Gürsel Tekin'den çok konuşulacak Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu çıkışı 78 canı yitirdiğimiz Kartalkaya'daki faciada otel müdürünün telefonundan çıkanlar kan dondurdu 78 canı yitirdiğimiz Kartalkaya'daki faciada otel müdürünün telefonundan çıkanlar kan dondurdu Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sosyal medyayı salladı Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sosyal medyayı salladı Devlet güvenceli faizsiz ev, araç, iş yeri sistemi Emlak Katılım Tasarruf Finansman'nın detayları Devlet güvenceli faizsiz ev, araç, iş yeri sistemi Emlak Katılım Tasarruf Finansman'nın detayları Osmanlı'nın yöntemiyle yola çıkıp, ilaç kullanmadan bine yakın genci hayata döndürdüler! Osmanlı'nın yöntemiyle yola çıkıp, ilaç kullanmadan bine yakın genci hayata döndürdüler! Belki de en keyifli anlarıydı... 3 yaşındaki çocuğun tehlikeli oyunu ölümle bitti! Belki de en keyifli anlarıydı... 3 yaşındaki çocuğun tehlikeli oyunu ölümle bitti!