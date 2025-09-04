İki ilde denize girmek 3 gün yasaklandı

Kırkalerli'nin Vize ve Tekirdağ'ın Saray ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 gün denize girmek yasaklandı.

Karadeniz kıyısında bulunan Kırklareli'nin Vize ile Tekirdağ'ın Saray ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 gün denize girmek yasaklandı. Vize Kaymakamlığı, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle ilçedeki tüm plajlarda denize girmenin geçici süreyle yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, "Olumsuz hava, deniz şartları sebebiyle 4, 5, 6 Eylül günlerinde 3 gün süre ile Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır" denildi.

Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada da "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce alınan verilere göre ve kıyısı bulunduğumuz denizlerimizin genel durumu göz önüne alınarak, vatandaşlarımızın can güvenliğinin tehlikeye girmemesi amacı ile Saray ilçemiz sınırları içerisinde 04-05-06/09/2025 tarihlerinde 3 gün denize girmek yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

DHA