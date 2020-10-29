İki partiden 29 Ekim'de yürüyüş kararı

TKP 29 Ekim günü saat 16.00'da Bakırköy Carousel önünden bir yürüyüş başlatacağını duyurmuş, "Halk ve Cumhuriyet düşmanlarına karşı yürüyoruz" sözleriyle halkı katılmaya çağırmıştı.

İl Başkanı Senem Doruk İnam bugün soL'a bir açıklama yaptı. İnam, Bakırköy Kaymakamlığı tarafından kendilerine bir tebligat yapıldığını, bu tebligatla yürüyüşlere müsaade edilmeyeceğinin bildirildiğini söyledi.

İnam, "bizim için bu tebligatla bize bildirilen yasaklama yok hükmündedir" diye konuştu.

"İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi'nin 11 Eylül tarihinde yaptığı toplantıda aldığı karar ile yasaklamanın getirildiğini yazmışlar. AKP'nin Cumhuriyet kutlamalarını yasaklamasına şaşırmıyoruz ama bu yasaklamayı sağlık kurullarının arkasına saklanarak yapmasını en hafif terimle siyasi cesaretten yoksunluk olarak görüyoruz" diyen Senem Doruk İnam, iktidarın salgın yönetiminin bir skandal olduğunu, alınması gereken önlemlerin hiçbirini almayıp, toplum yaşamını terörize etmekten başka anlamı olmayan kararları salgın önlemi olarak yutturduklarını söyledi.

İnam şöyle konuştu:

"Camiye çevrilmiş müzelere, doğru dürüst havalandırılmayan salonlara hiçbir kural tanımadan koşuşturanlar il hıfzıssıhha meclisi kararlarının ilgi alanına girmiyor. Cumhurbaşkanı'nın halka hakaret etmek ve otobüs üzerinden çay paketleri fırlatmak için düzenlediği mitinglerin salgın açısından anlamı tartışma konusu bile edilmiyor. Her sabah milyonlarca İstanbullu toplu taşıma araçlarına doluşup, hiçbir önlem alınmayan işyerlerine gönderilirken 'salgın önlemi' akıllara gelmiyor.

İktidarın en iyi uyguladığı 'salgın önlemi' Cumhuriyet'i yasaklamak oluyor.

Bakırköy Kaymakamlığı'nın Cumhuriyet düşmanlarına karşı yürüyüşümüzü yasaklama yetkisi de yetisi de yoktur.

Bu yasaklama kararının dayanakları çürüktür.

Yarın saat 16.00'da Bakırköy'de Yaşasın Cumhuriyet diyerek yürüyüşümüzü başlatacağız."

HKP DE YÜRÜYÜŞ KARARI ALDI

Öte yandan Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) de 29 Ekim’de Cumhuriyet için Anıtkabir ve alanlarda olacağını açıkladı.

HKP, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97’inci yılında “Cumhuriyet, Yedi Düvele meydan okuyan, “Ya Bağımsızlık ya Ölüm!” diyen Yürekli Yurtseverlerin eseridir!” başlıklı açıklama yaparak tüm vatandaşları Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’da yapacağı Cumhuriyet eylemlerine çağırdı.

HKP’den yapılan açıklamada, “Cumhuriyet Bayram’ımızın 97. yıl dönümünde Antiemperyalist Kurtuluş Savaşımızın Önderi Mustafa Kemal’in Kalpaklı portresinin, “Bağımsızlık Benim Karakterimdir” ve “Emperyalistler, İşbirlikçiler, Geldikleri Gibi Gidecekler” sözlerinin olduğu bayraklarımızla başta Anıtkabir ve alanlarda olacağız” ifadelerine yer verildi.

HKP tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Mustafa Kemal ve Birinci Kuvayimilliyeciler, memleketin cebren ve hile ile bütün kalelerinin zapt edilmesine, bütün tersanelerine girilmesine, bütün ordularının dağıtılmasına ve her köşesinin bilfiil işgal edilmiş olmasına rağmen pes etmedilerse bizler İkinci Kurtuluş Savaşçıları olarak pes etmedik, etmeyeceğiz.

Başlarındaki padişahın idam hükmüne, Vahdettin’lerin, Damat Ferit’lerin, Ali Kemal’lerin, Nemrut Mustafa Paşa’ların Batılı Emperyalistlere ram olmasına, Vatanımızı ve Halkımızı pis canları uğruna emperyalistlere satmasına rağmen, demir gibi kararlılıklarını bir an olsun yumuşatmadılar, geri adım atmadılarsa bizler de AB-D Emperyalistleri ve Yerli işbirlikçilerine geri adım atmadık, atmayacağız.

Cumhuriyet Bayram’ımızın 97. yıl dönümünde Antiemperyalist Kurtuluş Savaşımızın Önderi Mustafa Kemal’in Kalpaklı portresinin, “Bağımsızlık Benim Karakterimdir” ve “Emperyalistler, İşbirlikçiler, Geldikleri Gibi Gidecekler” sözlerinin olduğu bayraklarımızla başta Anıtkabir ve alanlarda olacağız.

HKP’nin eylem programı şu şekilde,

“Ankara-Tandoğan Metro Önü- Saat:12.00”

“İstanbul-Kadıköy İskele Meydanı/Mustafa Kemal Heykeli Önü-Saat:14.00”

“İzmir-Karşıyaka Çarşı Girişi-Saat 17.30”

“Adana-Atatürk Parkı Anıt Önü-Saat:13.00”