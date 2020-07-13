  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 13 Temmuz 2020 16:09

İki sağlık çalışanı daha koronavirüse yenildi

Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedavisi gören Dr. Ali Uçur (63) ile sağlık memuru Cemal Orçan (48) hayatını kaybetti. Ali Uçur defnedildikten bir saat sonra babasının vefat haberi geldi.

İki sağlık çalışanı daha koronavirüse yenildi
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbı Genetik Bölümü Biyolog Dr. Ali Uçur, hastanede tedavi gören babası Ali Uçur'un (80) yanında refakatçi olmak için Kahramanmaraş'a geldi.

2 hafta babasının yanında refakatçi olduktan sonra yüksek ateş, nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle Pazarcık Devlet Hastanesi'ne giden Uçur'un yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Dr. Ali Uçur, cumartesi günü vefat etti.

1 SAAT SONRA BABASI VEFAT ETTİ

2 çocuk babası Ali Uçur'un yakınları cenazeyi Pazarcık'ın Nefsidoğanlı Mahallesi'nde defnederken, bir saat sonra babası Ali Uçur'un vefat haberi geldi.

Son yapılan testi negatif çıkan Ali Uçur da oğlunun yanında toprağa verildi.

GERİDE 3 ÇOCUK KALDI

Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası'nda görev yapan sağlık memuru Cemal Orçan da 24 Haziran'da rahatsızlandı.

Koronavirüs testi pozitifi çıkınca hastaneye yatırılarak tedavisine başlanan Orçan, bugün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

3 çocuk babası Cemal Orçan, görev yaptığı hastanede düzenlenen törenin ardından Şeyhadil Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

DHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
kahramanmaraş , sağlık , koronavirüs
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM