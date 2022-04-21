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İki Türk hasta uçakla Türkiye'ye getirildi

İki Türk hasta uçakla Türkiye'ye getirildi

Fas ve Mısır'da ameliyat olan iki hasta, tedavilerine Türkiye'de devam edilmesi talepleri üzerine, Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla İstanbul'a sevk edildi.

Fas'ta bağırsak operasyonu geçiren 40 yaşındaki Mustafa Demirel, ameliyat sonrası komplikasyonlar dolayısıyla çok kilo kaybetti. Genel durum bozukluğu yaşayan Demirel, bir süredir Fas'taki bir hastanede yatarak tedavi görüyordu.

Mısır'dan sevk edilen 31 yaşındaki kalp hastası Gülizar Atalay ise ilk ameliyatını 4 yaşındayken yurt dışında geçirdi. O dönem de takipleri Türkiye'de yapılan Atalay, yakın zamanda yeniden bir operasyona alındı.

Atalay, ameliyatı sonrası komplikasyonlar nedeniyle Türkiye'ye gelerek tedavi olmak istedi.

Hastaların talebi üzerine, Sağlık Bakanlığının Fas ve Mısır'a gönderdiği ambulans uçak, Demirel ve Atalay'ı alarak, sabah 05.15’te Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Alanda bekleyen ambulanslar aracılığıyla Mustafa Demirel tedavisi için Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne, Atalay ise Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

AA

Etiketler fas mısır türkiye ambulans uçak
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