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İkinci el araç satışında büyük tuzak! 150 kişiyi 35 milyon lira dolandırdılar

İkinci el araç satışında büyük tuzak! 150 kişiyi 35 milyon lira dolandırdılar
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Aydın merkezli 7 ilde, ikinci el araçlarını satmak isteyen 150 kişiyi sahte banka dekontlarıyla dolandıran şebekeye yönelik operasyonda 32 kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aracını satmak isterken sahte banka dekontu verilerek dolandırılan çok sayıda kişiden şikayet gelmesi üzerine harekete geçti. Şüpheliler, bir süre teknik ve fiziki takibe alındı. Ardından şüphelilere yönelik Aydın, İstanbul, Amasya, Tokat, Muğla, İzmir ve Eskişehir'deki toplam 33 adrese, bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda suç çetesinin lideri M.Y. ile yönetici olduğu öne sürülen H.G. ve T.T.'nin de aralarında bulunduğu 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerindeki aramalarda, ikiz ve sahte plakalar, banka dekontları, çek ve bir miktar para ele geçirildi. Şüphelilere ait İstanbul ve Eskişehir'deki oto galerileri için ihtiyati tedbir kararı alındı.

Şüphelilerin, aracını satın alacakları söyledikleri ikinci el oto sahiplerini, sahte banka dekontlarıyla kandırıp, noterden devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından kaçtıkları, 150 kişiyi toplam 35 milyon lira dolandırdıkları bildirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 

DHA

Etiketler sahte dekont ikinci el araç satışı dolandırıcı
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