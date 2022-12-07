  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İktidarın BİM ile kavgası Uykusuz'un kapağında

İktidarın BİM ile kavgası Uykusuz'un kapağında

İktidarın BİM ile kavgası Uykusuz'un kapağında
Güncelleme:

Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz haftaki kapağına fiyatlar üzerinden hükûmet kanadı tarafından hedef gösterilen zincir marketlerden BİM'i kapağına taşıdı.

Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz bu haftaki kapağında hedef gösterilen zincir marketlerden BİM'i kapağına taşıdı. 

Dergi kapağında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi, BİM poşetiyle resmetti. BİM logosunun yer aldığı poşette BİM yerine "Suçlu KİM?" yazısı yer aldı.

Uykusuz, söz konusu kapağa şu notu düştü: 

"TÜİK verilerine göre enflasyon yüzde 84.39 oldu. Fiyatlar hızla artmaya devam ederken hükûmet enflasyonun suçlusunu arıyor"

İktidarın BİM ile kavgası Uykusuz'un kapağında

Etiketler uykusuz bim kapağı bim kapağı kapak
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Arda Turan'dan teknik direktörlük için ilk adım
Turistler Taksim'de, sığınmacılar Esenyurt'ta! Hepsi sokaktaydı
Yargıtay'dan FETÖ'cülerin beraatinin önünü açan karar
Meşhur Scientology tarikatı üyesiydi.. O ismin cesedi yakılacak!
İşkenceyle gasp eden çeteye nefes kesen operasyon
TOKİ'nin ev kurası Suriyelilere çıktı
Dolar, Euro ve altın kritik sınırda
Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu anketi sonuçları açıklandı
Benzin ve motorinde çifte indirim geliyor
Ekranların olaylı izdivaç programı Kısmetse Olur geri döndü! İşte yarışmacılar