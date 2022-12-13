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İlaçta fiyat düzenlemesi öne çekiliyor

İlaçta fiyat düzenlemesi öne çekiliyor
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilaç fiyatlarında şubat ayında yapılması planlanan düzenlemeyi öne çekmek için çalışma başlattı.

Son dönemde, küresel çapta yaşanan ham madde sorunu ve artan maliyetler sağlık sektörünü olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Yurt içinde de mevsimsel etkilerle reçete sayısındaki artışa bağlı olarak, ilaç talebindeki yoğunluk sebebiyle bazı ilaçların temininde zorluklar yaşanıyor.

AA'nın aktardığına göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilaç fiyatlarında şubat ayında yapılması planlanan düzenlemeyi, sektörün tedarik, üretim ve planlamalarında yaşanan sorunlar nedeniyle öne çekmeye hazırlanıyor.

İlgili düzenlemeyle, ham madde temini, üretim maliyetlerindeki artış ve üretim planlaması konusunda sektöre destek olacak uygulama hayata geçirilerek yurttaşların ilaca zamanında erişiminin sağlanması hedefleniyor.

 

Etiketler eczane ilaçta fiyat düzenlemesi ilaç ilaç fiyatları düzenleme maliye
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