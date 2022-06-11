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İlahiyat Fakültesi’nde Onuncu Yıl Marşlı, Atatürk bayraklı mezuniyet töreni

Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin mezuniyet töreninde, öğrencilere hep bir ağızdan onuncu yıl marşı söyletildi. Ancak bu görüntüye AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen ve Atatürk düşmanlığını gizlemeyen Yeni Akit'i rahatsız etti.

Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2021-2022 yılı mezunlarını verdi. Üniversitede düzenlenen mezuniyet töreninde, öğrenciler keplerini havaya atarken 10. Yıl Marşı çalındı.

Üniversite öğrenimlerini tamamlayan İlahiyat Fakültesi öğrencileri, 10. Yıl Marşı eşliğinde mezuniyetlerini kutladı. 

Öğrenciler keplerini salladığı esnada çalan 10. Yıl Marşı’na hep bir ağızdan eşlik etti.

Ortaya çıkan güzel görüntüler ise Yeni Akit’te rahatsızlığa neden oldu. Gazete haberi verirken velilerin okunan marşa itiraz ettiğini iddia etti.

Ancak Yeni Akit’in haberle birlikte yayınladığı videoda gençlerin büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının ve Türk Bayraklarının altında 10. Yıl Marşı’na eşlik ederek keplerini salladığı, ailelerin ise büyük bir keyifle çocuklarının bu görüntülerini telefonları ile ölümsüzleştirmeye çalıştığı görüldü.

İşte Yeni Akit'in o haberi:

yeni akit onuncu yıl marşı tepkisi

Etiketler yeni akit onuncu yıl marşı Atatürk mezuniyet
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