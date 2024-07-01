İletişim Başkanlığı açıkladı: Köprü, otoyol ve tünel ücretlerine zam gelecek mi?

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DDM) 1 Temmuz itibarıyla köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretlerine zam geleceği iddiasıyla ilgili açıklama geldi.

1 Temmuz tarihi itibariyle köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretlerine zam yapılacağı iddia edildi.

Konuya dair ise İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DDM) açıklama geldi.

DDM tarafından yapılan açıklamada, "1 Temmuz itibarıyla köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretlerine zam" başlıklı haberlerin doğruyu yansıtmadığı belirtildi.

DDM açıklamasında şunları kaydetti:

"Bazı sosyal medya hesaplarından, "1 Temmuz itibarıyla yeni köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretleri" iddiasıyla paylaşılan fiyat listeleri doğru değildir.

Bahse konu paylaşımların aksine, "1 Temmuz itibarıyla köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretlerinde" herhangi bir güncelleme yapılmamıştır.

15 Mayıs 2024 tarihinden itibaren uygulanan geçiş ücretleri, Karayolları Genel Müdürlüğünün internet sitesinde kamuoyuna açık bir şekilde yer almaktadır."