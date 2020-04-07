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KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 725'E YÜKSELDİ
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  3. 07 Nisan 2020 22:05

İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün bilançosuyla ilgili paylaşım yaptı. Dünyada 1 milyon 400 bin kişinin enfekte olduğu, 80 binden fazla kişinin öldüğü ve 300 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
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İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı. Buna göre, dünya genelinde enfekte kişi sayısı 1 milyon 400 bini geçti, 80 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 300 binden fazla kişi de iyileşti.
 
Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 400 bini geçtiği, 80 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 300 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Türkiye'de şu ana kadar toplam 222 bin 868 test yapıldığı, 34 bin 109 koronavirüs vakası tespit edildiği, 725 vatandaşın hayatını kaybettiği, 1582 hastanın da iyileştiği ifade edildi.

Ülkelere göre, saat 21.15 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

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vaka , koronavirüs
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